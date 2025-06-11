Попал под удар российского дрона: во время разминирования на Харьковщине погиб сапер-механик Василий Белинский. Фото

В среду, 11 июня, на Харьковщине в Изюмском районе во время гуманитарного разминирования погиб сапер-механик Василий Белинский. Он и его коллеги попали под удар российского беспилотника. Раненые пиротехники сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни.

Видео дня

Об этом сообщили в ГСЧС. Враг навел ударный дрон прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу.

"Цена безопасности - чрезвычайно высока. Ежедневно наши герои выходят на опасную работу, чтобы сделать украинскую землю чистой от смертельного наследия войны. Болью отзывается каждая потеря в семье ГСЧС..." – отмечают в ведомстве.

Что известно о погибшем

37-летний Василий Белинский стал сотрудником Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС в 2023 году, а в должности сапера-механика – с 2024-го.

"Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить", – вспоминают его собратья.

Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь. Василий не успел обнять родных в последний раз, не успел сказать: "Я скоро вернусь". Его сердце остановилось под вражеским ударом, но его мужество, сила и преданность будут жить в памяти каждого, кто его знал.

Спасатели отмечают, что сегодня они потеряли не просто специалиста.

"Мы потеряли Человека. Героя. Папу. Мужчину. Побратима. Вечная память. Низкий поклон и безграничная благодарность", – резюмировали трагическое известие в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве попрощались с воином, который погиб в боях в Донецкой области. Старший лейтенант Виталий Дубовой погиб в боях с российскими оккупационными войсками в Донецкой области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания 3 июня 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сдерживая прорыв врага, погиб мастер боевых искусств и воин Александр Кладиенко с позывным "Дядя Саша". Боец 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" свой последний бой принял на восточном направлении фронта - 57-летний раненый защитник сражался со штурмовой группой россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!