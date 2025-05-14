Раненый сражался со штурмовой группой россиян: депутат с Киевщины и мастер единоборств погиб на востоке Украины

Сдерживая прорыв российских оккупантов, погиб мастер боевых искусств и боец 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Александр Кладиенко. Последний бой 57-летний защитник с позывным "Дядя Саша" принял на восточном фронте, героически отдав свою жизнь за Украину и своих родных.

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О гибели Кладиенко сообщила бригада оперативного назначения "Рубеж", отметив, что Александр был человеком с большим сердцем, и его уважал каждый, кто был с ним знаком.

Полномасштабное вторжение РФ застало Кладиенко в Вышгороде, где он работал депутатом городского совета VIII созыва. Но, несмотря на свой статус и достаточно почтенный возраст, Александр решил защищать Украину с оружием в руках и пришел добровольцем в боевой батальон. До этого он в качестве волонтера помогал бойцам еще с 2014 года.

В случае защитнику пригодилась его спортивная подготовка, ведь он был настоящим мастером бразильского джиу-джитсу. А в декабре 2024-го получил свой черный пояс.

"Он был примером силы духа и веры в победу. На татами он заряжал всех вокруг энергией и уверенностью, а на передовой - отдал свою жизнь за свободную Украину. Невозможно подобрать слов, чтобы выразить боль утраты. Светлая память герою. Покойся с миром, дядя Саша. Твоя борьба навсегда в наших сердцах", – отреагировал на гибель друга и ученика тренер Сергей Лисков.

Александр вступил в свой последний бой на востоке страны 14 апреля 2025 года. Во время столкновения с вражеской штурмовой группой был тяжело ранен, но, несмотря на нечеловеческие обстоятельства, не выпустил оружие из рук и сражался до конца.

"Дядя Саша имел мощную силу воли, жажду защиты родной земли, выполнял боевые задачи на стальном характере, был надежной опорой для побратимов. В бою всегда брал на себя инициативу, шел на помощь друзьям. Честный, порядочный, доброжелательный и вежливый", – вспоминают спортсмена его побратимы.

Прощание с Александром Кладиенко состоится 16 мая в его родном Вышгороде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как погиб известный чемпион Европы, который защищал Украину и не увидел рождения сына. До этого он выжил там, где полегла почти вся рота.

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