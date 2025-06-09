Отдал жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с воином, который погиб в боях в Донецкой области. Фото

В Полтаве в понедельник, 9 июня, попрощались с защитником Украины, старшим лейтенантом Виталием Дубовым. Воин погиб в боях с российскими оккупационными войсками в Донецкой области.

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Его жизнь оборвалась на фронте во время выполнения боевого задания 3 июня 2025 года. О потере сообщили на официальном сайте Полтавского городского совета.

Прощание с павшим защитником Украины состоялось в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

Виталий Дубовой родился 30 июня 1978 года, проживал в Супруновке Полтавской громады. Проходил службу в должности командира механизированного взвода. Как сообщил начальник группы морально-психологического обеспечения городского терцентра комплектования Сергей Шкурупий, мужчина был мобилизован 16 декабря 2024 года.

Воин погиб 3 июня 2025 года в результате штурмовых действий со стороны войск России в Донецкой области. Похоронили защитника Украины на кладбище в селе Супруновка.

Ранее стало известно, что на войне погиб воин, повар, отец двоих маленьких детей Цви Гирш (позывной "Гринч") из Одессы. Жизнь военнослужащего 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оборвалась в бою на Херсонском направлении фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 мая в Одессе в последний путь провели бойца штурмового полка "Цунами" Романа Руденко. Он погиб 4 мая вместе со своим командиром в результате удара российского дрона, дома воина с позывным "Смарт" ждали жена, дочь и сын.

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