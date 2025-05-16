'Помощь – способ держать сердце целым': музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова продолжает принимать работы на конкурс эссе

"Украина – страна спящих ангелов, которые просыпаются, когда их помощь становится спасением", считает 16-летняя автор эссе – одного из тех, что поступили на Всеукраинский конкурс "Событие, которое изменило все. Сила помощи", который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Мы благодарны каждому участнику и каждой участнице, которые рассказывают в творческих работах личные истории о помощи – полученной или оказанной другим. Подать эссе можно до 21 мая 2025 года. Для этого заполните регистрационную форму на сайте Музея.

Социологи выделяют пять видов помощи: физическая, эмоциональная, материальная, информационная и социальная. Однако помощь во время войны выходит далеко за пределы этих категорий. Об этом свидетельствуют жизненные сюжеты из конкурсных работ учеников и учителей. Вот лишь несколько цитат из десятков, которые поразили конкурсную комиссию.

"Помощь – это больше, чем поступок. Это – способ держать сердце целым, когда все вокруг разбито", – пишет 15-летняя Дарья из Закарпатья.

"Помощь способна возвращать веру в человечность, придавать сил в, казалось бы, безнадежной ситуации и кардинально менять судьбы", – убежден 16-летний Кирилл, вынужденный переселенец из Донецка.

"Для меня сила помощи – это не только большие поступки. Это искренние слова, улыбки, вера в меня", – говорится в эссе 15-летней Екатерины из Харькова. Всеукраинский конкурс Музей "Голоса Мирных" Фонд Рината Ахметова проводит уже в пятый раз. Условия по ссылке.

Победители будут объявлены 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных".

Победители-ученики получат ценные подарки, в частности, планшеты, мобильные телефоны, наушники, блютуз-колонки, а учителя – электронные книги.

Самые активные преподаватели, которые способствовали организации процесса написания эссе, получат специальные подарки от организаторов конкурса.

Также для всех победителей, финалистов и участников Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Цель конкурса неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.