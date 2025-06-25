Помощь детским реанимациям: Киевстар запускает благотворительную инициативу и выделяет 15 млн грн на медицинское оборудование для Центра UNBROKEN

В рамках проекта "Детская надежда" мобильный оператор совместно с благотворительной платформой dobro.ua инициирует новое направление помощи – поддержку детских реанимаций. Киевстар выделяет 15 миллионов гривен на закупку современного медицинского оборудования для отделений интенсивной терапии Центра UNBROKEN на базе Первого медобъединения Львова. Компания призывает абонентов участвовать в этой важной благотворительной инициативе.

Видео дня

В детских реанимациях ежедневно борются за жизнь самых маленьких пациентов. Счет идет не на часы, а на минуты, иногда — даже на секунды. Во время полномасштабной войны нагрузка на медицинскую систему возросла, а значение реанимаций стало еще более критичным, ведь именно здесь спасают детей, которые пострадали от боевых действий или не могут ждать помощи ни минуты.

"Уже почти 7 лет инициатива "Детская надежда" помогает спасать жизни детей по всей Украине. Совместно с нашими надежными партнерами сегодня мы открываем новое направление – поддержку детских реанимаций, что является логическим продолжением и неотложным ответом на вызовы времени. Именно поэтому Киевстар продолжает поддерживать Центр Unbroken и инвестирует 15 миллионов гривен в технику, которая будет спасать детей. Мы благодарим наших абонентов, которые ежедневно доказывают, что вместе мы способны на большее. Вместе мы дарим надежду, чтобы истории продолжались", – комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Сейчас в Больнице Святого Николая, входящей в экосистему Центра UNBROKEN работают три детские реанимации: педиатрическая, неонатальная и кардиохирургическая. В 2024 году здесь спасли жизни более 1000 детей. Вскоре начнет функционировать и четвертая – нейрореанимация. Отделения расположены в разных корпусах, поэтому перемещение оборудования между ними технически невозможно.

"Каждый день в наших реанимациях – это борьба за детскую жизнь. И мы должны быть технически вооружены на уровне, который соответствует этим вызовам. Поддержка от Киевстар и dobro.ua позволит обеспечить отделение необходимой аппаратурой, которая поможет врачам действовать мгновенно, не теряя драгоценного времени. Это инвестиция в будущее нашей страны, в детей, которым мы вместе дарим шанс на жизнь", – комментирует Олег Самчук, генеральный директор Первого медобъединения Львова.

На выделенные средства для детских реанимаций будет закуплено жизненно необходимое оборудование, которое поможет врачам быстро диагностировать состояние ребенка, контролировать показатели организма, проводить неотложные процедуры и спасать жизни даже в самых сложных случаях. Речь идет, в частности, о современной системе для ультразвуковой диагностики, мобильном рентген-аппарате, специальных открытых реанимационных системах для новорожденных, мощном мониторе с функцией оценки нервной проводимости, центральной станции мониторинга, электрокардиографах, медицинских тележках для быстрого доступа к инструментам и ларингоскопическом оборудовании для обеспечения дыхания.

"Мы верим, что каждый ребенок заслуживает шанс жить, независимо от того, с какими трудностями он столкнулся. В партнерстве с Киевстар мы запускаем новое направление в рамках проекта "Детская надежда " — поддержку детских реанимаций. Это — жизненно важный шаг, который позволит обеспечить врачей современным оборудованием и спасать самых маленьких пациентов. Мы благодарны каждому, кто присоединяется к этой инициативе — вместе мы спасаем жизни " — комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Сейчас в рамках инициативы продолжается сбор средств на бронхоскоп — важное оборудование для быстрой диагностики у младенцев. Приобщиться к инициативе может каждый абонент предоплаченной связи Киевстар: достаточно отправить SMS на номер 450028 с суммой доната, настроить регулярную благотворительную подписку или сделать взнос на платформе dobro.ua по ссылке. Даже несколько гривен ежемесячно — это реальная поддержка важной работы врачей и шанс на жизнь для каждого ребенка. Вместе мы помогаем непростым детским историям иметь счастливое продолжение. Больше деталей на kyivstar.ua/kidshope.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2025 года обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года выделила более 2,7 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). Киевстар 27 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua

Справка о dobro.ua

dobro.ua – первая в Украине платформа добра, фандрайзинговая платформа, где вы можете быстро и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" – фонд, который за 14 лет работы привлек на благотворительность более 827 миллионов гривен, поддержал почти 8 200 проектов и является лауреатом национальных наград в сфере благотворительности.

Справка о UNBROKEN

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN – это крупнейшее в Украине медицинское пространство, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, проходят полный цикл лечения: от экстренной помощи до протезирования и психологической реабилитации. За время полномасштабного вторжения здесь спасли более 19 000 раненых украинцев, среди которых 450 детей. Среди направлений работы Центра — реконструктивная хирургия, ортопедия и протезирование. Людям не только устанавливают протезы, здесь их изготавливают. Кроме того, в Центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией. Всю медицинскую помощь люди получают бесплатно. UNBROKEN работает на базе Первого медобъединения Львова – крупнейшего медицинского учреждения Украины, в которое входят две взрослые больницы и одна детская.