Помидоры будут гигантскими и не пострадают от вредителей: какое растение посадить рядом

Растения помидоров очень уязвимы к вредителям. К ним относятся тля, паутинные клещи и белокрылки, которые могут повредить растение и испортить урожай. Белокрылки являются серьезным вредителем помидоров, поскольку они высасывают сок из листьев и стеблей.

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Из-за этого листья желтеют, скручиваются и в конце концов опадают. Полностью избавиться от вредителей может быть сложно, особенно если вы хотите избежать агрессивных химических опрыскиваний. Но известный садовод Алан Титчмарш поделился видео на своем канале YouTube о том, как естественным образом отпугивать вредителей от растений помидоров, что предполагает посадку растений вместе.

Сопутствующее выращивание – это практика совместного выращивания различных растений, чтобы они приносили пользу друг другу.

Цель заключается в улучшении здоровья растений, уменьшении проблем с вредителями, привлечении полезных насекомых и повышении урожайности без использования химических веществ.

Хотя помидоры никогда не следует выращивать рядом с картофелем, капустными и сахарной кукурузой, есть одно растение, которое Алан рекомендует использовать.

Эксперт по садоводству сказал, что бархатцы "очень хорошо привлекают опылителей, которые прилетают за их нектаром и пыльцой, а также особенно эффективны против вредителей".

Французские бархатцы имеют характерный, неприятный аромат, который на самом деле полезен для помидоров, если их посадить в ту же почву.

Это означает, что вы можете использовать один и тот же мешок для выращивания, горшок или почву для бархатцев и помидоров.

Еще одно растение, которое может хорошо расти рядом с помидорами, – это базилик. Он помогает привлекать опылителей и эффективно использовать пространство огорода.

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