Что делать, чтобы на огурцах не было пустоцветов: чем поливать

Каждый, кто выращивает огурцы на своем огороде, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда кусты обильно цветут, но урожая овощей практически нет. Такое явление называют пустоцветом.

Как пишет издание Ua.Magazine, хотя эта проблема является распространенной, ее причины для многих остаются неочевидными. Чаще всего урожайность растения падает не из-за одного определенного фактора, а из-за целого комплекса ошибок – от неудачных семян до неправильного ухода. Вот на что нужно обратить внимание и что исправить, если вы хотите иметь действительно много огурцов.

Что такое пустоцвет и как его распознать

Пустоцветы – это мужские цветки, которые не формируют плодов. Они необходимы для опыления, но сами по себе огурцов не дают. Чаще всего их много на пчелоопыляемых сортах, тогда как современные самоопыляемые или партенокарпические гибриды значительно реже создают такую проблему.

Отличить их достаточно просто: у мужских цветков нет утолщения у основания, которое выглядит как крошечный огурчик – именно там у женских формируется завязь. В то же время полностью избавляться от пустоцветов нельзя, ведь без них опыление не произойдет. Опасным является лишь их преимущество над женскими цветками.

Почему появляется пустоцвет

Избыток мужских цветков обычно связан либо с качеством семян, либо с условиями выращивания. Среди самых распространенных причин – слишком густые посадки, недостаток света, перепады температур, неправильный полив и дисбаланс питательных веществ. Иногда проблема лежит буквально на поверхности: растениям просто не хватает пространства или тепла.

Как выбрать качественные семена

Удачный урожай начинается еще до посадки. Если семена собраны случайно или приобретены у ненадежного продавца, риск получить пустоцвет значительно возрастает. Для заготовки стоит брать только правильно сформированные плоды, причем предпочтение отдают "женским" огурцам.

Имеет значение и возраст семян. Слишком свежие часто дают слабый результат, тогда как выдержанные несколько лет всходят лучше и формируют больше женских цветков.

Полив, который решает действительно многое

Огурцы очень чувствительны к воде. Полив холодной водой может спровоцировать появление пустоцвета. Оптимальный вариант для ухода за огуречной грядкой – теплая вода. Если же во время цветения мужских цветков становится слишком много, иногда помогает короткая пауза в поливе. В ответ растение начинает активнее формировать женские цветки, стараясь оставить потомство даже в неблагоприятных условиях.

Влияние жары и холода

Температура также играет значительную роль. В сильную жару пыльца становится стерильной, и завязи не образуются. В таком случае исправить ситуацию помогает более частый полив и сохранение влаги в почве.

С другой стороны, длительное похолодание тоже вредит: при низких температурах женские цветки практически не появляются. Во время холодов растениям стоит дать время адаптироваться и не перегружать их излишним поливом.

Чем подкармливать огурцы

Неправильное питание – еще одна распространенная причина проблемы. Если растение получает слишком много азота, оно активно наращивает листья, но "забывает" о плодах. Чтобы этого не произошло, нужно добавлять калий и фосфор – именно они отвечают за формирование завязи на огурцах.

Густота посадок и формирование куста

Когда огурцы растут слишком плотно, они начинают конкурировать между собой за свет и питательные вещества. В результате женские цветки появляются реже, а опыление затрудняется. Поэтому важно соблюдать расстояние между растениями и при необходимости формировать кусты, ограничивая излишнее разрастание.

Проблемы с опылением

Даже при идеальных условиях урожая может не быть, если цветки не опыляются. В открытом грунте за это отвечают насекомые, но их отсутствие или пассивность может свести все усилия на нет. Если пчелы и бабочки обходят ваш участок стороной, приходится либо привлекать их, либо помогать растениям вручную.

Вывод

Пустоцвет – это не случайность, а сигнал, что огурцам не хватает комфортных условий. Стоит внимательно присмотреться к растениям и скорректировать уход – и баланс цветков восстановится, а вместе с ним появится и полноценный обильный урожай.

