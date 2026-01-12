Полярное сияние и двойное гало: в небе над Сумской областью зафиксировали сразу два редких явления за сутки. Фото
Жители Сумщины стали свидетелями сразу двух редких атмосферных явлений в течение одних суток. В ночном небе над регионом наблюдали полярное сияние, а уже днем – уникальное двойное гало вокруг Солнца.
Такое сочетание явлений случается крайне редко и стало настоящим украшением неба. Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.
Полярное сияние можно было увидеть ночью над Сумщиной, когда небо засияло характерными световыми переливами. Это явление возникает в результате взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли и обычно наблюдается значительно севернее.
В дневное время жители области зафиксировали еще одно редкое явление – двойное гало. Вокруг Солнца образовались сразу два световых кольца, которые возникают из-за преломления и отражения солнечных лучей в кристаллах льда в атмосфере.
Фотографии уникальных небесных явлений сделал Антон Редькин в Роменском районе. Снимки быстро распространились в соцсетях, вызвав восхищение пользователей.
Ранее OBOZ.UA сообщал, в большинстве областей Украины сильные морозы удержатся как минимум до 15 января. Только с 17 числа ожидается повышение температуры. В южных и западных регионах возможны оттепели.
Напомним, на западе нашей страны настоящая зимняя погода: пейзажи покрыли снега, отметки на термометрах показывают температуру до минус 10 градусов. Причем из-за сильных порывов ветра продолжающийся снегопад превратился в мощную метель.
