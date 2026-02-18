'Полностью осознаю': мужчина, который оскорбил мать погибшего защитника в Черкассах, записал видео с извинениями

Недавно в Черкассах мужчина по имени Владислав Соболь совершил надругательство над могилами погибших защитников Украины и напал на родственников одного из них. В среду, 18 февраля, он записал свое видеообращение с извинениями.

Видео дня

Видеозапись обнародована на его странице в Facebook. В своем извинении он заявил, что сделал это непреднамеренно.

"Во время проезда по территории кладбища в дождливую погоду и заснеженной проезжей части брызги грязного снега из-под колес моего автомобиля попали на могилы наших погибших Героев. Это произошло непреднамеренно, однако я полностью осознаю, что сам факт этой ситуации мог нанести боль семьям павших и всем, для кого память о них является святой", – сказал он.

Он также добавил, что добровольцем стал на защиту страны с первых часов полномасштабного вторжения России. В армии он прослужил три года, но был уволен по состоянию здоровья, в дальнейшем продолжая поддерживать ВСУ.

"Каждую неделю я езжу на кладбище почтить павших побратимов и к своей погибшей жене, поэтому этот день для меня всегда очень эмоционально сложный. Это не оправдание, а лишь объяснение моего состояния в тот момент. В таких местах эмоции каждого, кто пережил потерю, понятны", – подписал видеозапись Соболь.

Что предшествовало

Напомним, инцидент произошел в понедельник 16 февраля. Черкащанка Оксана Коцуконь заявляла, что Соболь автомобилем заехал в большую лужу возле могил павших защитников и брызгами вылил грязь по всей высоте памятника погибшему военнослужащему 3 армейского корпуса Константину Мирошниченко. Памятник и прилегающие могилы полностью покрылись грязной водой.

На замечание водитель ответил нецензурными словами, толкнул одного из мужчин и оскорблял мать погибшего. Коцуконь также добавила, что Соболь был, вероятно, в нетрезвом состоянии и что "запах алкоголя чувствовался даже на расстоянии нескольких метров". Пресс-служба полицейского управления Черкасской области заявила, что правоохранители объявили мужчину в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области уже регистрировались случаи надругательства над моглами армейцев. В селе Боровица неизвестные злоумышленники похитили деревянный флагшток и повредили государственный флаг, который был установлен на могиле военнослужащего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!