'Надо было лучше смотреть за своим ребенком': в Черкассах мужчина совершил надругательство над могилами защитников и набросился на мать одного из погибших

В Черкассах полиция расследует инцидент на кладбище, где неизвестный мужчина совершил надругательство над могилами погибших защитников Украины и напал на родственников одного из них. По предварительной информации, водитель автомобиля двигался по территории сектора воинских захоронений и разбрызгал грязь на памятники.

Свидетели сообщают, что мужчина вел себя агрессивно и оскорблял присутствующих словами и действиями. Об этом сообщает полиция Черкасской области, а также мать одного из погибших защитников Оксана Коцуконь.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о конфликте на кладбище. Следственно-оперативная группа выехала на место, опросила свидетелей и осмотрела территорию.

Сейчас проводится проверка видео с камер наблюдения для установления личности водителя и транспортного средства.

По словам заявительницы, мужчина на автомобиле, двигаясь через сектор захоронений, попал грязью на памятник Константина Мирошниченко "Мироша" и соседние надгробия. На замечание водитель ответил нецензурными словами, толкнул одного из мужчин и оскорблял мать погибшего.

Оксана Куцуконь, которая стала свидетелем происшествия, подробно описала инцидент.

"Сегодня, после еженедельных акций с Анной Деревянко, мы приехали навестить и убрать могилы наших сыновей. Пока мы заменяли цветы, послышался гул автомобиля, который мчался через большую лужу возле могил, и грязь разлетелась по памятникам. Я крикнула водителю, чтобы он осторожнее двигался, но в ответ прозвучали оскорбления и нецензурная брань", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, мужчина несколько раз толкнул ее мужа Александра Коцуконя, отца погибшего, и оскорблял ее лично.

"Последней фразой, которая морально убила, были слова: "надо было лучше смотреть за своим ребенком, а теперь ухаживай, курица", – отметила Куцуконь.

Она добавила, что мужчина был, вероятно, в нетрезвом состоянии, и что запах алкоголя чувствовался даже на расстоянии нескольких метров.

Женщина подчеркнула, что такие действия являются надругательством над местами захоронений и унижением семей погибших.

"Я требую, чтобы этот человек был установлен, привлечен к ответственности и публично извинился на могилах наших сыновей. Статус "ветеран" не дает права оскорблять других, особенно на могилах павших", – подчеркнула она.

Со своей стороны, полиция Черкасской области отмечает, что любые проявления неуважения к памяти защитников и морального унижения их семей расследуются оперативно. Продолжается детальная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям нарушителя.

