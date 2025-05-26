Похитили флагшток и повредили флаг Украины: в Черкасской области совершили надругательство над могилой военного. Фото

В Черкасской области расследуют возмутительный случай надругательства над могилой украинского защитника. Инцидент произошел на кладбище в селе Боровица.

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Неизвестные злоумышленники похитили деревянный флагшток и повредили государственный флаг, который был установлен на могиле военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

По ее словам, 24 мая в полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила акт вандализма.

Полиция уже открыла уголовное производство по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В полиции призвали всех, кто имеет любую информацию, которая может помочь в расследовании, обращаться в Черкасское районное управление полиции или звонить по номеру 102.

"Полиция обращается к гражданам, которые владеют любой информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обращаться в Черкасское районное управление полиции или звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

Санкция статьи, по которой возбуждено производство, предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, полиция Винницы задержала 39-летнюю женщину, которая причастна к надругательству над местом захоронения самого молодого защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича на Сабаровском кладбище. Она забрала с могилы деревянную булаву и свечи.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года с могилы Назария Гринцевича украли мягкую игрушку. Это была игрушечная собака, которую Назарию в детстве подарила мама и он очень ее любил. Игрушка была ценной для памяти родителей погибшего.

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