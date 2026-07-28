Полнолуние в знаке Водолея 29 июля станет переломным моментом: астрологи объяснили, чего ожидать

Полнолуние, которое наступит 29 июля около 17:35 в знаке Водолея, астрологи называют одним из важнейших астрологических моментов 2026 года. По их словам, это полнолуние может стать символической точкой завершения определенного этапа в жизни и началом глубоких внутренних перемен.

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Такой прогноз озвучила для Vogue эксперт по лунным циклам Йеттеке ван Лексмонд. Она считает, что июльское полнолуние будет происходить на фоне редких астрологических конфигураций, которые якобы усиливают ощущение перемен и переосмысления собственной жизни.

По словам астролога, многие люди уже могут испытывать внутреннее напряжение или желание кардинально изменить привычный образ жизни. Она утверждает, что период, длившейся последние несколько лет и связанный с переоценкой ценностей и личными испытаниями, подходит к концу.

Кроме того, эксперт обращает внимание на предстоящие затмения в августе – полное солнечное 12 августа и частичное лунное 28 августа. По ее мнению, они могут усилить эмоциональное напряжение, из-за чего некоторые люди могут испытывать бессонницу, беспокойство, яркие сны или усталость.

Астролог также советует использовать этот период для того, чтобы отпустить прошлое, отказаться от постоянного поиска одобрения со стороны других и больше полагаться на собственные решения. По ее убеждению, именно сейчас многие могут осознать, что пришло время двигаться в новом направлении.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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