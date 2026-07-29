Полнолуние в Водолее изменит настроение дня: гороскоп на 29 июля

Полнолуние в знаке Водолея, которое придется на среду, 29 июля, наполнит день новыми идеями, смелыми решениями и стремлением к переменам. Это благоприятное время для интеллектуальной работы, обучения и планирования будущих поездок. В то же время астрологи советуют не забывать об отдыхе и находить время для приятных эмоций.

Видео дня

Как поясняют в Vogue, для многих знаков этот день станет возможностью проявить инициативу, завершить давно отложенные дела или получить интересные предложения. Кому-то повезет в финансовых вопросах, другим – в любви или профессиональной сфере.

Овен

Овны будут чувствовать себя уверенно и с удовольствием примутся даже за самые сложные задачи. День также подходит для новых знакомств, развития хобби и романтических встреч. Вечером стоит отдохнуть и посвятить время тому, что вдохновляет.

Телец

Тельцам придется сосредоточиться на работе и ответственных делах. Не стоит ждать, что другие сами предложат помощь или вознаграждение – лучше открыто говорить о собственных потребностях. Вечер желательно провести спокойно, чтобы восстановить силы.

Близнецы

Для Близнецов день обещает приятные совпадения и удачные покупки. Возможна неожиданная встреча с людьми, которых давно не видели. Общение способно принести не только хорошее настроение, но и новые перспективы.

Рак

Ракам стоит внимательнее относиться к финансовым вопросам, ведь день может принести выгодные возможности. Хорошее время для презентации собственных идей, общения с коллегами и встреч с друзьями.

Лев

Львов ждет один из самых удачных дней недели. Они смогут проявить свои таланты, произвести сильное впечатление на окружающих и легко найти общий язык даже в сложных ситуациях. Также возможны приятные перемены в личной жизни.

Дева

Девам захочется работать быстро и эффективно, однако стоит сдерживать желание критиковать других. Вторая половина дня хорошо подходит для домашних дел, покупок и общения с близкими.

Весы

Полнолуние в Водолее поможет Весам найти удачные решения для работы и финансов. День будет благоприятен для переговоров, консультаций и планирования будущих путешествий. Стоит прислушиваться к советам людей, которым доверяете.

Скорпион

Скорпионам рекомендуют быть сдержаннее в высказываниях и не торопиться с обещаниями. Во второй половине дня лучше встретиться с друзьями или провести время в приятной компании – это поможет восстановить силы.

Стрелец

Стрельцы легко справятся с большинством дел, даже если день начнется не слишком удачно. Прогулка, спорт или любая физическая активность помогут улучшить настроение и зарядиться энергией.

Козерог

Козерогам стоит больше доверять собственным ощущениям и не обращать внимания на чужие сплетни или оценки. Вечером возможен приятный визит гостей или неожиданная встреча, которая подарит положительные эмоции.

Водолей

Для Водолеев этот день станет прекрасной возможностью завершить накопившиеся дела, но не стоит брать на себя слишком много. Астрологи советуют найти баланс между помощью другим и заботой о собственном комфорте.

Рыбы

Рыбам не следует остро реагировать на критику. День хорошо подходит для наведения порядка дома, в документах или мыслях. Вечером стоит позволить себе отдых, любимое блюдо и занятие, которое доставляет удовольствие.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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