Полнолуние усилит наши эмоции: что ожидает каждого знака зодиака 3 марта

Во вторник, 3 марта, взойдет полная Луна, которая усилит эмоции всех знаков зодиака. Наши отношения и терпение будут проверены на прочность.

Испытания также ожидаются на работе и в финансовых вопросах, поэтому сегодня важно сохранять спокойствие, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Сегодня вам понадобится терпение. Старайтесь не нервничать в общении с коллегами на работе, врачами или другими людьми, с которыми вы будете контактировать. Полнолуние может спровоцировать эмоциональные споры, поэтому будьте взрослыми в комнате. Важно внимательно слушать своего собеседника.

Телец

Несмотря на влияние полной Луны, вас ожидает замечательный день. Это хорошее время для общения с друзьями и обсуждений в группе. Вы почувствуете теплоту и щедрость ко всем окружающим и будете оптимистично настроены. Людям это нравится. Вечером расслабьтесь.

Близнецы

Сегодня вам придется сделать выбор между семьей и требованиями внешнего мира. Это благоприятный день для развлечений дома. Однако также найдите время для работы. Вечером расслабьтесь и отдохните.

Рак

Сегодня будьте внимательными со своими словами и тем, что вы делаете, чтобы избежать неприятностей. Ваши эмоции будут обострены, поэтому не отвлекайтесь. Будьте осторожны со спорами, вам не обязательно доказывать свою правоту. Будьте благоразумными.

Лев

В финансовой сфере могут возникнуть сложности из-за давления правительства, партнера или другой стороны. Хотя у вас возникнут хорошие идеи для заработка или возможность увеличить свой доход. Если можете, отложите важное решение на другой день. Будьте внимательными со своими вещами.

Дева

Сегодня Полнолуние в вашем знаке, поэтому вы можете испытывать определенную тревогу. Старайтесь избегать конфликтов с партнерами, супругом/супругой и близкими друзьями. Действуйте осторожно. Не забудьте позаботиться о себе. Вечером все станет на свои места.

Весы

Хотя вы любите угождать людям и избегать споров, сегодня могут возникнуть конфликты с коллегами, проблемы с домашними животными, медицинские вопросы или что-то связанное с уходом и самочувствием. В этой ситуации вам поможет ваше терпение. Вечером побудьте в одиночестве.

Скорпион

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир сегодня, особенно с детьми или любимым человеком. Полнолуние может сделать ваши эмоции и чувства слишком сильными. Расслабьтесь. Вечером общение наладится.

Стрелец

Сегодня люди будут замечать вас больше, чем обычно. Поэтому будьте внимательными со своими словами и тем, что делаете. Люди заметят публичный спор или любые ваши сильные эмоции. Будьте сдержанными.

Козерог

Сегодня избегайте деликатных, спорных тем в общении, поскольку это может вызвать спор. Позже вы можете пожалеть о своих словах. Ситуация может раздуться до большого масштаба, а вам это не нужно. Будьте хорошими слушателями. Вечер способствует обучению.

Водолей

Могут возникнуть финансовые вопросы, ссоры относительно обязанностей, общего имущества или чего-то, что вы одолжили или взяли в долг. Старайтесь не переживать из-за этого. Со временем это само собой уладится. Поэтому вам не нужно излишне нервничать. С финансами будьте внимательны.

Рыбы

Сегодняшнее Полнолуние находится в противоположном положении к вашему знаку, что может вызвать напряжение в отношениях с самыми близкими людьми. Ваши эмоции достигнут пика, поэтому не говорите лишнего, о чем вы можете пожалеть почти сразу. Сохраняйте спокойствие и сотрудничайте.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

