Полезный зеленый салат, от которого худеют: делимся простым рецептом

Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.

Ингредиенты:

молодая капуста 1 шт.

огурцы 3 шт.

зеленый лук

Заправка:

шпинат 100 г.

авокадо 1 шт.

майонезный соус 2 ст.л.

чеснок 1 зуб.

орешки по желанию и лимонный сок по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы полукольцами, лук измельчите.

2. Перебейте блендером все ингредиенты для соуса.

3. Полейте салат соусом и перемешайте.

