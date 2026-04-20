Полезный зеленый салат, от которого худеют: делимся простым рецептом
Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.
Ингредиенты:
- молодая капуста 1 шт.
- огурцы 3 шт.
- зеленый лук
Заправка:
- шпинат 100 г.
- авокадо 1 шт.
- майонезный соус 2 ст.л.
- чеснок 1 зуб.
- орешки по желанию и лимонный сок по желанию
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы полукольцами, лук измельчите.
2. Перебейте блендером все ингредиенты для соуса.
3. Полейте салат соусом и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: