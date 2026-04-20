Полезный зеленый салат, от которого худеют: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.

Ингредиенты: 

  • молодая капуста 1 шт.
  • огурцы 3 шт.
  • зеленый лук

Заправка:

  • шпинат 100 г.
  • авокадо 1 шт.
  • майонезный соус 2 ст.л.
  • чеснок 1 зуб.
  • орешки по желанию и лимонный сок по желанию

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы полукольцами, лук измельчите.

2. Перебейте блендером все ингредиенты для соуса. 

3. Полейте салат соусом и перемешайте.

