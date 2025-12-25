Пойдут ли морозы на спад после Рождества: синоптики дали прогноз на пятницу

В Украине погода в пятницу, 26 декабря, будет по-настоящему зимней. Ожидается минусовая температура и снег; синоптики, а также спасатели предупредили о гололедице на дорогах и метели с порывами сильного ветра.

Детальный прогноз погоды

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 26 декабря "атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо".

Снег пройдет в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем – по всей территории Украины (кроме крайнего запада). Вместе с этих на дорогах будет образовываться гололедица.

"Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7–12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаем порывы ветра до 15–20 м/с, что будет обусловливать метели", – рассказали синоптики.

За счет увеличения облачности мороз несколько ослабнет. В ночь на пятницу температура по стране будет держаться на уровне -4...-9 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье – до -13 мороза. Дневные максимумы по всей территории Украины будут достигать 0...-5 градусов.

Из-за порывистого ветра, метели и гололеда во всех областях объявлен І (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отметили в Укргидрометцентре.

С предупреждением также выступила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. "Одевайтесь теплее и будьте внимательны и осторожны на дороге", – призвали украинцев спасатели.

На территории Киевщины и в городе Киев после Рождества тоже будут порывы ветра до 15–20 м/с, метель, а на дорогах – гололедица.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

