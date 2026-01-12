Поиски продолжались в сложных условиях: в Хмельницкой области разыскали 7-летнего мальчика, который едва не замерз в лесу. Фото

В Хмельницкой области 12 января полицейские в 15 км от дома разыскали 7-летнего мальчика, который потерялся в лесу. Ребенка нашли живым, но истощенным и сильно замерзшим.

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины 11 января около 15:40 об исчезновении своего 7-летнего внука правоохранителям сообщил 48-летний житель села Удриевцы, Хмельницкой области. Следственно-оперативная группа, кинологи, военные и неравнодушные селяне отправились на поиски ребенка.

Детские следы, которые вели в лес заметил полицейский офицер общины Владимир Гордань. Несколько часов пропавшего мальчика искали в густом лесу.

Замерзшего и истощенного ребенка нашли в 15 км от дома, вблизи села Савинцы Ярмолинецкой общины. К счастью, ребенок не травмировался, жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Поиски продолжались несколько часов в сложных условиях: снежные заносы, густой ночной лес и холод. Каждая минута – на вес золота. Мальчика нашли вблизи села Савинцы Ярмолинецкой общины – в 15 километрах от дома. Ребенок был истощен и сильно замерз", – рассказали в полиции.

Полицейские вместе с военными передали мальчика медикам, которые после осмотра вернули его родным.

