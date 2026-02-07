Почему Украина оказалась в эпицентре морозов и снегопадов: синоптик объяснил аномалию

Нынешняя зима с сильными морозами и местами метелями кардинально отличается от предыдущих. Ведь Украина расположена в умеренных широтах на стыке влияний теплой Атлантики и холодного восточного материка.

Именно эти температурные контрасты почти каждую зиму обусловливают периоды интенсивных снегопадов и ощутимых морозов. Подробнее рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в интервью Telegraf.

По какой причине Украина оказалась в эпицентре морозов и снегопадов

"Украина расположена в умеренных широтах на границе стыка теплой Атлантики с холодным восточным материком. Контрасты температур, практически каждой зимой, создают периоды снегопадов и сильных морозов", – объяснил синоптик.

По его словам, сильные снегопады обычно вызваны южными циклонами, насыщенными влагой, после прохождения которых начинается вторжение арктического холода. Если западный перенос воздушных масс заблокирован, то очаги холода на востоке могут удерживать мороз около десяти дней.

Где было теплее всего, а где – холоднее всего

Постригань отметил, что аномальные морозы больше всего почувствовали Сумщина, Харьковщина и Донбасс, тогда как западные области – меньше. Это связано с тем, что Карпаты служат мощным горным барьером, который препятствует поступлению приземных арктических воздушных масс.

"В большинство регионов Украины холод проникает почти беспрепятственно, тогда как запад страны чаще остается под влиянием более теплого атлантического воздуха", – подчеркнул он.

Прогноз на субботу, 7 февраля

По данным синоптиков, в северной части страны в течение суток будет облачно и будет идти снег. Температура ночью снизится до 3-8 градусов мороза, днем удержится в пределах 1-6 градусов мороза.

На юге Украины ожидается преимущественно дождливая погода. Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +1... +6 тепла. В Крыму ночью прогнозируют +1... +6 градусов, днем – +6... +11 градусов.

На остальной территории будут преобладать снегопады с дождем, в центральных и восточных областях возможно образование гололеда. Температура в течение суток составит от -4 до +1 градусов, а на Закарпатье днем ожидается +3... +8 тепла.

