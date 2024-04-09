Погоду в Украине будет определять антициклон: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

Среда, 10 апреля, порадует украинцев сухой и теплой погодой. Воздух днем прогреется до +21...+25 градусов.

В последующие несколько дней на западе и севере страны температура воздуха несколько снизится, однако дождь может пойти в субботу, 13 апреля. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

"Вторник в Украине будет сухим (антициклон!) и теплым. Кто будет ехать по загородной трассе, хорошо смотреть в окно на атмосферную перспективу – солнце и белые красивые облака. Называются такие облака в хорошую погоду именно так – Cumulus humilis, кучевые плоские или облака хорошей погоды!.. Температура воздуха в течение дня 10 апреля составит +21+25 градусов", – отметила она.

В частности, солнечным и теплым, с температурой до +23…+25 градусов, будет вторник в Киеве.

Следующие три дня, 11-13 апреля, принесут небольшое похолодание на запад и север страны, а также в Винницкую область: днем там ожидается +15...+19 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных регионов будет теплее.

Дожди же (местами с грозами) ожидаются не раньше субботы, 13 апреля. Дожди прольются, утверждает Диденко, практически повсюду, кроме южной части нашей страны.

Напомним, в начале апреля метеорологи предостерегали, что Украину снова накроет пылью из Сахары. Согласно прогнозам, ожидалось это 6-7 апреля.

Впервые ряд регионов Украины наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе – еще 2 апреля.