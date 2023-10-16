В Украине ударят морозы до -6, пойдет снег: синоптики рассказали, когда ждать дыхания зимы

В начале ноября в Украине ожидается похолодание вплоть до морозов. Ночью на севере страны будет до -6, на других территориях – значительно теплее.

В Киевскую область, по прогнозу синоптиков meteo.ua, морозы придут с 3 ноября. Какую погоду ждать в других регионах Украины, читайте далее в материале.

Киев

В Киеве ночная температура воздуха опустится ниже нуля с 3 ноября. Но уже на этой неделе ожидается дождь со снегом. К концу месяца будет достаточно тепло, ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +12, днем от +3 до +19. Вторая половина октября в столице будет дождливой, 20, 22, 24 октября, с 27 октября и по 1 ноября прогнозируют дожди, а 21 октября и 2 ноября – дождь со снегом.

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Начиная с 3 ноября значительно похолодает, температура ночью опустится до -1 и далее до -6 -9, днем в начале ноября 0 +2, ближе к середине месяца -4 -7.

Львов

Во Львове в течение месяца минусовая температура не предвидится, однако почти каждый день будут лить дожди. Ночью синоптики прогнозируют от +3 до +13, днем от +7 до +16.

Одесса

В Одессе в течение месяца также ожидается теплая погода. Ночью от +7 до +19, днем от +10 +25. Самыми теплыми будут дни 21-22 октября и 28-29 октября. С начала ноября постепенно будет холодать. Дожди прогнозируют 24, 26, 27 октября, в течение 1-3, 5-8 и 14 ноября.

Харьков

В Харькове, по прогнозу синоптиков, в течение месяца без заморозков. Ночью самая низкая температура воздуха упадет до +1, днем ожидается от +4 до +20. Теплее всего будет 27 и 28 октября. Периодически будут лить небольшие умеренные дожди без снега.

Николаев

В Николаеве тоже без минусовых температур. Конец октября будет достаточно теплым с температурой до +23 градусов, первая половина ноября принесет похолодание до +7 +12 ночью и +11 +15 днем. Периодически будут лить дожди, преимущественно небольшие.

Ужгород

На Закарпатье в течение месяца без морозов, ночью прогнозируют от +4 до +15, днем от +11 до +20. Будут лить умеренные и небольшие дожди.

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