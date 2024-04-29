Погода будет определять антициклон: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

Целую неделю погоду Украины будет определять антициклон, благодаря которому в регионах будет сухо. Во вторник, 29 апреля, температура воздуха по стране удержится на уровне +20 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Она отметила, что антициклон, который накроет Украину, исключит любые дожди, независимо от того, речь идет о сахарной пыли или об обычных чистых осадках. Ведь антициклон практически всегда приводит к сухой солнечной погоде.

30 апреля в течение дня ожидается повсюду +20...+24 градуса, а в Закарпатье до +26 градусов. В побережье морей местами будет +18...+21 градус.

Ветер во вторник будет дуть с северо-востока, и на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве, как и всюду, завтра будет сухо и солнечно, с температурой +22 градуса.

Такая сухая, солнечная и теплая погода продлится до Пасхи. Ибо первые дожди появятся только 5 мая, днем или вечером.

Стоит отметить, что на майские праздники в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Однако в некоторых регионах прольются дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская синоптикиня Наталья Диденко дала прогноз погоды на Пасху. По ее данным, в ночь на Светлое Воскресенье Христово пройдет дождь, а днем будет сухо и тепло.

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