Часть Украины в первые дни мая покроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На майские праздники в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Однако в некоторых регионах прольются дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в среду, 1 мая, осадки выпадут на юге Украины, а в четверг и пятницу 2-3 мая они распространятся на ряд других областей.

Прогноз погоды на 1 мая 2024 года в Украине

В среду, 1 мая, по всей территории страны синоптики прогнозируют теплую погоду с температурой воздуха до +24 градусов, светит солнце. В общем, без осадков – за исключением пяти регионов.

В частности, в Крыму, Херсонщине, Николаевщине, Запорожье и Одесщине ночью и днем иногда кратковременные дожди. Там будет облачно с прояснениями, ветер северо-восточный до 7-12 м/с, дневная температура воздуха от +18 до +24 градусов.

На остальных территориях без осадков, переменная облачность, днем +22...+24 градуса. Ветер в центральных и северных областях северо-восточный 5-10 м/с, на западе юго-восточный 3-5 м/с.

Прогноз погоды на 2 мая 2024 года в Украине

В четверг, 2 мая, ожидается незначительное похолодание до +19...+22 градуса, на юге до +16...+21. На востоке тепло сохранится – там, по прогнозу Укргидрометцентра, днем +20...+25, теплее всего в этот день будет в Луганской области.

Осадки распространятся и на западные области. 2 мая кратковременные дожди днем и ночью прогнозируют в Крыму, Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожье, днем они пройдут также в Черновицкой и Закарпатской областях.

Прогноз погоды на 3 мая 2024 года в Украине

Днем в пятницу, 3 мая, кратковременные дожди с юга распространятся на Хмельницкую, Тернопольскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Днепропетровщину, Полтавскую, Сумскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую.

Ночью от +10 до +14 градусов, днем до +22 градусов тепла, ветер северо-восточный 5-10 м/с, на западе восточный и юго-восточный 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на Пасху. По ее данным, в ночь на Светлое Воскресенье Христово пройдет дождь, а днем будет сухо и тепло.

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