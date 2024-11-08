Погода будет определять антициклон: синоптик дала прогноз на выходные в Украине. Карта

В Украине на выходных 9 и 10 ноября ожидается сухая погода с туманами и облачностью, однако кое-где будет просматриваться солнце. Небольшие дожди возможны в южных областях.

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Такой прогноз обнародовала в своем Telegram-канале украинская синоптикаНаталья Диденко. По ее данным, в субботу и воскресенье осадков в Украине практически не будет благодаря антициклону.

"Плавать туманы, где-то облачно, где-то даже солнышко. Исключение – завтра, 9 ноября, незначительные дожди в южной части", – прогнозирует Диденко.

Ночью +2…+7 градусов, небольшие заморозки лишь в ночь на 10 ноября ожидаются в западных областях.

Днем 9-10 ноября в Украине +4...+7 градусов, на юге и Закарпатье +8...+12 градусов.

В Киеве сегодня, 8 ноября, в день святого Михаила и в субботу без осадков, возможны туманы.

Ночью +3...+5 градусов, днем +5...+8 градусов.

"Ловить бабочек уже не сезон, а вот, подозреваю, в лесу в ближайшие выходные грибники будут лбами стучаться. Будьте внимательными, осторожными, не заходите в запрещенные зоны, грибы выбирайте из опыта, подозрительные не берите, буцайте ногами листья, берегите природу, тепло и друг друга. С Михаилом, будьте здоровы! – написала синоптикиня.

По данным Укргидрометцентра, с понедельника, 11 ноября, будет ясно, однако по ночам ударят заморозки до -2 градусов мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 5 ноября завершился безморозный период, температура воздуха опустилась ниже ноля градусов. Период без минусовых температур в столице продолжался почти 200 дней.

Синоптик Вера Балабух спрогнозировала, что в ноябре температура воздуха в Украине может быть несколько выше климатической нормы на пару градусов.

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