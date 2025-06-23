Погода будет неустойчивая: синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать во вторник в Украине

Вторник, 24 июня, пройдет в Украине с неустойчивой погодой. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

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Об этом предупредила в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Гроза завтра вероятна, примите это во внимание", – посоветовала эксперт.

Метеорологические данные свидетельствуют о том, что температура воздуха в нашей стране будет неоднородной. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине – днем +20...+22 градуса.

Между тем в южной части прогнозируется настоящая жара, +27...+32. В остальных регионах в течение дня предполагается +22...+25 градусов.

В Киеве погода 24 июня будет дождливой, вероятно, налетит гроза, а термометры покажут днем +22...+24 градуса.

"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость – у нас и так есть причины. Поэтому сейчас особенно внимательно к себе, к своему самочувствию, обратите внимание на профилактику здоровья, полечите зубы, потому что осенью или зимой не хочется часто куда-то ездить. Словом, лето, как и жизнь, продолжается", – поделилась Диденко своими размышлениями.

Добавим: согласно прогнозу УкрГМЦ, во вторник осадки ожидаются практически во всех областях (за исключением юга и северо-запада).

Как писал OBOZ.UA, ранее прогнозы говорили о том, что с 23 июня в Украину вернется аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Однако в понедельник прогнозы говорили уже о том, что заметное потепление начнется со вторника, 24-го числа.

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