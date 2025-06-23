Украину в начале недели накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине в начале следующей недели погода будет переменчивой, с колебанием температуры, дождями и порывистым ветром. В понедельник осадки ожидаются в восточной части страны, во вторник – практически во всех областях (за исключением юга и северо-запада).

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Уже в среду дожди отступят – синоптики прогнозируют их только в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 23 июня, на западе будет жарко, до +28, местами +29 градусов. На юге до +26 (только на Одесщине +29). Наиболее свежим будет день в крайних северных и крайних восточных областях – до +21. На остальной территории воздух прогреется примерно до +24.

Во вторник, 24 июня, температура на западе спадет до +25 максимум (на Закарпатье сохранится жара до +27). В остальных регионах страны термометры наоборот покажут на несколько градусов больше, чем в понедельник. А на юге прогнозируется значительное повышение до +30 градусов (и даже до +32 на Одесщине).

В среду, 25 июня, ожидается настоящая летняя погода. Жара на юге продолжится, температура там (а также на Закарпатье) пересечет отметку в +30. Самыми низкими показатели будут в Киевской и Луганской областях (до +24 градусов).

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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