Жара немного подождет: синоптики сказали, где в понедельник ожидаются грозы

В понедельник, 23 июня, на территории Украины ожидается переменная облачность и локальные грозы. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов погода будет оставаться нестабильной, но температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью осадки прогнозируют в центральных областях, за исключением большинства северных регионов и запада. Днем кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных и юго-восточных областях, а также на территории Сумщины и Полтавщины.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с", – отметили синоптики.

Ночью температура будет колебаться в пределах 9-14°C, в южных областях – до 17°C. Днем воздух прогреется до 19-24°C, а на западе и юге страны – до 23-28°C.

В столице и на Киевщине также ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, но днем осадков не ожидается. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью 9-14°C, днем – 19-24°C. В самом Киеве ночью – 11-13°C, днем – 20-22°C.

Также в Укргидрометцентре предупредили о желтом уровне опасности. В течение суток 23 июня в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей ожидаются грозы.

"І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 июня в Украину вернется аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

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