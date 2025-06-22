В Украину идет жара до +33: какой будет погода на следующей неделе

После периода похолодания и осадков в Украину вернется аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

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Тем не менее в части областей сохранится дождливая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, существенное повышение температуры прогнозируется уже в начале следующей недели. В понедельник, 23 июня, в некоторых областях воздух прогреется до +27…+29 градусов. При этом в ночное время суток температура опустится аж на 20 градусов.

Выше +30 градусов столбики термометров покажут уже во вторник, 24 июня. Самая высокая температура в этот день прогнозируется в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Но несмотря на дневную жару ночью будет прохладно – всего +13…+15 градусов.

Осадки в этот день прогнозируются в центре и на северо-востоке Украины. К слову, температура воздуха в отличие от южных областей будет более комфортной в среднем составит по стране +22…+26 градусов.

К середине недели 25 июня жара продолжит набирать обороты в Украине. На юге столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Также повышение температуры почувствуют жители других частей страны. На западе в среду прогнозируется +24…+26, а на Закарпатье воздух прогреется до +31 градуса.

Немного ниже температура будет на севере Украины. Там синоптики прогнозируют +22…+26 градусов. Кроме того, в северных областях возможны грозовые дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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