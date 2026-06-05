Погиб во время боевого задания: командир легендарных 'Призраков Киева' получил звание Героя Украины посмертно. Фото

Глава государства Владимир Зеленский присвоил украинскому военному пилоту Валентину "Пчеловоду" Коренчуку звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда". К сожалению, награда воину присвоена посмертно.

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Об этом говорится в указе президента №475/2026. В Воздушных силах напомнили, что "Пчеловод" – один из командиров легендарных "Призраков Киева", пилот 40 бригады тактической авиации, которая защищала и сейчас защищает небо столицы.

Что известно о Герое

Еще в начале полномасштабного вторжения "Пчеловод" одним из первых поднялся на перехват врага в битве за Киев, совершив за первые сутки пять боевых вылетов. Но Валентин Коренчук защищал не только воздух столицы, "география боевой работы полковника быстро охватила всю страну". Он прошел сквозь самые горячие участки воздушного противостояния от восточных границ до западных областей страны, отметили в Воздушных силах.

За время службы полковник совершил более 80 боевых вылетов, 73 из которых – непосредственно на уничтожение техники и прикрытие войск. "Пчеловод" провел в небе около 300 часов и лично ликвидировал десятки вражеских целей.

"Он был не просто командиром эскадрильи легендарных "Призраков Киева", а истинным наставником и моральным ориентиром для подчиненных и собратьев – человеком, который вдохновлял собственным примером и непоколебимой волей. Кроме боевой работы, полковник Коренчук сыграл значительную роль в стратегическом развитии Воздушных Сил, став одним из профессиональных инициаторов перехода на западные типы самолетов, в частности F-16, и модернизации украинской боевой авиации в целом. Полковник активно адвокатировал эти решения на международном уровне, представляя интересы Украины на встречах с делегациями Франции, Польши и Японии", – рассказали в Воздушных силах.

Прощание с Героем

27 апреля 2024 года Валентин погиб во время выполнения боевого задания. У Героя остались жена и трое детей.

В июне того же года в столице состоялась церемония прощания с летчиком Валентином Коренчуком. Проститься с Героем пришли не только его побратимы – сотни киевлян присоединились к траурной церемонии. Как это было, OBOZ.UA показывал здесь.

Другие Герои страны

Украинская певица Камалия сообщила о тяжелой утрате в семье. На фронте погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко, который также защищал Украину от российских оккупантов.

Ранее от тяжелого ранения на фронте умер Герой из Львовской области. Ему было всего 34 года.

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