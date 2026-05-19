Невосполнимая потеря: от тяжелого ранения скончался Герой со Львовщины. Фото

На Львовщине сообщили о гибели старшего солдата Ивана Балицкого. Защитник умер 17 мая 2026 года вблизи населенного пункта Подгавриловка Синельниковского района Днепропетровской области. Он был жителем села Ливчицы и уроженцем села Руда. Ему было 34 года.

В Гнездичевской общине сообщили о потере земляка на официальной странице в Facebook. Там отметили, что причиной смерти стало несовместимое с жизнью повреждение от взрывов и осколков.

С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины и проходил службу в составе 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0284.

"Мы не имеем права забыть бесценный подвиг нашего Героя! Выражаем искренние соболезнования семье Воина, его семье, друзьям, собратьям... Пусть Господь поможет им пережить эту невосполнимую потерю! Вечная память и слава Герою Ивану!" – говорится в сообщении общины.

Иван Балицкий был ветераном АТО. После начала полномасштабной войны он снова стал в ряды защитников Украины. В общине отметили, что военный до последнего оставался верным присяге и своему народу.

В заметке также вспомнили о семье погибшего Защитника. Без отца осталась дочь, без сына – родители, а жена самостоятельно преодолевала ежедневные трудности, пока муж находился на фронте.

Последний бой

По информации общины, военный погиб во время выполнения боевого задания по обороне Украины. Это произошло вблизи Подгавриловки в Синельниковском районе Днепропетровской области.

О дате и времени встречи павшего воина, а также о факте захоронения сообщат дополнительно. В громаде призвали достойно почтить память Защитника.

