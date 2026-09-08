Погиб в Донецкой области: в Кировоградской области простились с майором Русланом Глущенко. Фото

В Кировоградской области простились с майором полиции Русланом Глущенко, погибшим при выполнении боевого задания в Донецкой области. Полицейский служил инспектором батальона полиции особого назначения (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

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Защитнику был 51 год, у него остались отец, мать, жена и трое детей. Об этом сообщили в Национальной полиции.

3 сентября Руслан Глущенко погиб в Донецкой области

Майор полиции погиб 3 сентября 2026 года в районе населенного пункта Киндратовка Краматорского района Донецкой области. Руслан Глущенко выполнял боевую задачу в составе стрелкового батальона.

Проститься с защитником пришли родные, друзья, коллеги, побратимы, представители властей и жители общины. Присутствующие почтили память полицейского и разделили боль от невосполнимой утраты с его семьёй.

К присутствующим обратился начальник ГУНП в Кировоградской области Андрей Дуброва.

"Руслан посвятил себя службе и всегда оставался верен долгу. В самое сложное для нашего государства время он продолжил защищать Украину, вступив в ряды стрелкового батальона. Сегодня мы прощаемся с человеком, который отдал жизнь ради нашего государства и его будущего", – отметил руководитель полиции.

Он добавил, что гибель Руслана Глущенко стала тяжелой утратой для его семьи, коллег и сослуживцев.

"Склоняем головы перед мужеством Руслана и выражаем искренние соболезнования его близким. Вечная память Герою", – сказал Андрей Дуброва.

Более 16 лет службы

Руслан Глущенко родился 11 марта 1975 года в Кировоградской области. Более 16 лет он посвятил правоохранительной деятельности, а в 2017 году вступил в ряды Национальной полиции Украины.

С декабря 2024 года Глущенко нес службу в роте полиции особого назначения Кировоградской области. В 2026 году он присоединился к стрелковому батальону и встал на защиту Украины.

У полицейского остались отец, мать, жена и трое детей.

Руслана Глущенко похоронили на Аллее Славы в Светловодске.

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