Погиб на блокпосту: оккупанты убили капитана полиции во время обстрела Херсона. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. В воскресенье, 28 сентября, печальная весть облетела Херсонщину. Погиб капитан полиции Валерий Тогаренко.

Видео дня

Отмечается, что вместе с коллегами он дежурил на блокпосту и попал под массированный огонь противника. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

"Сегодня утром в Херсоне в результате вражеского обстрела погиб капитан Валерий Тогаренко, старший оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №2 (Корабельный) Херсонского районного управления полиции. В результате одного из попаданий он получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Валерий Тогаренко родился в Херсоне. Службу в правоохранительных органах начал в августе 2002 года как курсант Херсонского юридического института.

Более 20 лет он посвятил борьбе с преступностью, защите общественного порядка и безопасности жителей Херсонщины. Всегда был примером преданности службе.

"Коллектив полиции Херсонщины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Вечная память Валерию Тогаренко, чей профессионализм и мужество всегда вдохновляли коллег. Навсегда в строю...", – резюмировали печальную весть в полиции Херсонской области.

Ранее сообщалось, что печальная весть пришла в Ровенскую область. Погиб боец стрелкового батальона полиции области Сергей Мовчун. Жизнь капитана оборвалась 13 августа во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

На войне также погиб 25-летний воин с Херсонщины Владимир Дыма. Он защищал Украину с 18 лет, после срочной службы участвовал в АТО.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Киева Сергей Гнитий. Сердце храброго правоохранителя остановилось 16 сентября. Правоохранитель был родом из Черниговской области. С 1999 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных сил Украины и затем перешел на службу в правоохранительные органы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!