'В 18 лет пошел служить в армию': в боях за Украину погиб молодой защитник с Херсонщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб воин из Станиславской громады Херсонской области Владимир Дыма. Он был в армии с 18 лет, после срочной службы подписал контракт и защищал страну в АТО/ООС.

О гибели 25-летнего военнослужащего Третьего армейского корпуса ВСУ стало известно 9 сентября. "Білозерка.info" пообщалось с классной руководительницей Владимира Дымы – Ольгой Трищанович, учительницей зарубежной литературы лицея им. Константина Голобородько в Станиславе.

Защитник был с детства честным и положительным

Трищанович рассказала, что в ее лицее Дыма учился с 7 до 9 класса, но они общались и после этого. "Я недавно поздравила его с днем рождения (31 августа ему исполнилось 25 лет), а он впервые не ответил. Потом я узнала, что Владимир погиб на фронте..." – сказала учительница.

Некоторое время Дыма с мамой проживали в Станиславе, потом женщина вернулась в родной Берислав, а школьник, по сути, остался один. "Но в конце концов поехал таки к ней. А в 18 лет пошел служить в армию", – вспомнила бывшая классная руководительница.

В конце службы парень подписал контракт с Вооруженными Силами. "Так он попал тогда еще в АТО, а потом еще несколько раз переподписывал контракт и оставался в армии. Когда мы были в оккупации, он мне присылал фото, а я говорю: "Знаю это место, ты где-то рядом?" А он говорит: "Я здесь, на Николаевщине. Когда будем вас освобождать – заеду". И сдержал слово, когда нас деоккупировали. Еще фоткались с ним возле моего дома, который сейчас уже сгорел из-за российского обстрела. Мы Вовчика домашним борщом угощали, ему очень понравилось", – рассказала Трищанович.

По ее словам, Дыма часто вспоминал школу, хотел увидеться с одноклассниками. Она обещала, что поможет организовать такую встречу, еще и шутила, что найдет ему невесту. А он только смеялся: "Да кому я нужен, дважды контуженный".

Трищанович сообщила, что в Третью отдельную штурмовую бригаду (позже – Третий армейский корпус) воин перевелся уже во время полномасштабной войны. Рассказывал, что вместе с ним служат очень хорошие люди и они стали ему как родные.

Владимир имел позывной "Дымок" – от своей фамилии. "У него отец был азербайджанец, Левон, так Вовчик себя в соцсетях Левоновичем называл. Старшая его сестра, Аида, в Киеве живет. Они очень близки, он всегда в отпуск к ней приезжал. Очень любил ее сына, своего племянника. Веселый был! Я никогда не могла подумать, что Вовчик погибнет..." – сказала педагог.

Она отметила, что еще в школе парень был положительным, честным, и главное не получать хорошие оценки, а стать хорошим человеком.

"А Вовчик был именно таким – человечным, добрым, оптимистом! Возможно, в армии он нашел свое призвание, друзей, семью и смысл жизни – защищать свою страну от врага", – заявила женщина.

Сестра Героя, Аида Козакова, сообщила о смерти брата в соцсетях, сообщив, что прощание с ним состоится в Киеве.

