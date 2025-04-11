Подсанкционный митрополит УПЦ МП, говоривший, что украинцы 'заслужили бомбардировку', подал в суд на СМИ

Глава Запорожской и Мелитопольской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата Лука – Андрей Коваленко – судится с черкасскими журналистами. Это тот запорожский митрополит, что ранее заявлял: украинцы якобы заслужили российские бомбардировки, поскольку "терпят гей-парады в Киеве".

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Коваленко подал в суд на телеканал Черкасс "ВИККА". Об этом сообщил генеральный директор телеканала Сергей Кузляев.

По словам Кузляева, Лука требует опровержения якобы недостоверной информации, прозвучвашей в эфире "ВИККА" во время программы "Актуальный разговор" в декабре 2024 года. В указанной программе городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, выражая свою позицию по отношению к московской церкви в Украине, "субъективно заявил, что митрополит Запорожский работает на врага", рассказал гендиректор черкасского вещателя.

Первое судебное заседание состоится 23 апреля. Кузляев добавил, что сторона митрополита будет "участвовать в судебном процессе в режиме видео-конференции".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины объявила митрополиту Луке подозрение в разжигании религиозной розни. По данным следствия, во время литургий он выражал пренебрежение к верующим других конфессий, публиковал провокационные сообщения. СБУ провели у Коваленко обыски.

После этого означенный деятель УПЦ МП попал под ночной домашний арест.

Напомним, что в 2022 году против митрополита были введены санкции СНБО "за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины".

Тем временем в Донецкой области правоохранители задержали другого клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию.

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