Подростки подсели на 'Молекулу' из соцсетей: продавцы обещают быстрое похудение, а врачи предупреждают об опасности для здоровья

В Украине появилось средство для быстрого похудения "Молекула". Его активно предлагают в TikTok, а также на некоторых маркетплейсах. Оно подавляет аппетит, поэтому обещают быстрый результат. Однако препарат опасен тем, что в нем содержится вещество сибутрамин, которое может привести к таким побочным явлениям, как сильное сердцебиение, высокое давление, бессонница.

Но среди подростков и молодежи "Молекула" пользуется спросом. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Попил капсулы – и похудел

В соцсети TikTok уже несколько месяцев распространяют видео, в которых рассказывают о действии чудо-средства для быстрого похудения "Молекула". Якобы попил капсулы в течение месяца – и минус 10 кг гарантировано.

Но в чудо-препарате часто содержится вещество сибутрамин, о наличии которого в инструкции не сообщается. Этот препарат резко снижает аппетит, притупляет чувство голода. Его используют в комплексной терапии для лечения ожирения. Однако в странах ЄС применение сибутрамина было приостановлено после того, как Европейское агентство лекарственных средств обнародовало риски побочных эффектов этого лекарства.

Также стали требовать указывать в инструкциях к лекарствам, содержащим это вещество, что его нельзя применять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вообще противопоказаний для применения очень много, включая гипертонию, гипертиреоз, нарушения функций почек и печени, психические заболевания, сердечную недостаточность и т. д.

В Украине использование этого вещества ограничено. В интернете можно увидеть сообщения о том, что на таможне были обнаружены и изъяты посылки с капсулами для похудения с этим веществом, их отправляли в Украину из Казахстана.

Также это вещество содержится и в чаях для похудения. А буквально в начале октября киевская полиция и столичная прокуратура обнаружили партию капсул с содержанием психотропного вещества сибутрамин.

Где на самом деле производят подобные средства с сибутрамином – неизвестно, так как производители указаны разные, но подтверждений нет. Есть подозрение, что, как и чаи для похудения, их делают в Китае, а потом уже распространяют через Казахстан.

Не спала и дрожали руки

Но все это не мешает продавцам распространять новое средство для похудения "Молекула". В соцсетях девушки рассказывают, как на них действуют капсулы.

"Я действительно за месяц похудела, но не на 10 кг, как обещают, а на 5,5. Но буквально с первого же дня у меня появилась сильная сухость во рту. Это вещество отбивает не только аппетит, но и желание пить. Я через силу пила воду, но не больше литра, а там надо выпивать больше 2 литров. Через несколько дней я перестала нормально спать. Просыпалась от того, что у меня дико колотилось сердце и становилось страшно. Немного дрожали руки. Но в соцсетях мне объяснили, что это выделяется энергия, и если я веду сидячий образ жизни, то такие "побочки" неизбежны. Поэтому я стала по вечерам много ходить, хотя особо сил не было и настроение было плохое", – рассказывает OBOZ.UA о своем опыте похудения на "Молекуле" 19-летняя Виктория из Киева.

Через месяц девушка обратилась к врачу, так как бессонница, высокое давление и головные боли стали ее очень сильно беспокоить. Теперь она проходит курс лечения и даже не хочет и слышать ничего об этом средстве для похудения.

Что думают специалисты

Эндокринолог Оксана Черненко объясняет, что подобные средства хоть и способны помочь похудеть, но риски от них намного выше.

"Подобные средства вызывают сильное сердцебиение, повышение давления. А у полных людей и так есть подобные нарушения. И такие средства могут привести к инфаркту. А если у человека 2-я степень диабета, он принимает метфармин или еще какие-то лекарства от сахара, то эти капсулы могут, наоборот, вызвать скачок инсулина. И эти средства никак не устраняют причины ожирения у человека, они лишь действуют на нашу центральную нервную систему, подавляют голод. А после отмены все возвращается. Ведь они не устраняют, например, гормональные причины ожирения. И человек набирает еще больший вес. Сейчас сибутрамин вообще не рекомендуется из-за его побочных действий", – говорит OBOZ.UA врач-эндокринолог.

Психолог Андрей Савенков считает, что "Молекула" и подобные средства для быстрого похудения являются соблазном для людей, которые потеряли веру в свои силы справиться с полнотой. Или для тех, кто хочет достичь очень быстрого результата даже за счет своего здоровья.

"Человек чувствует, что похудеть очень сложно, а вот чудо-средства позволяют обойти препятствия. Капсулы обещают быстрый эффект, и возникает очень сильная мотивация. И человек, даже если понимает, что это вредно, все равно думает: со мной этого не случится, я только попробую", – говорит OBOZ.UA психолог.

К тому же подростки, молодые люди очень подвержены стереотипам в обществе. Если ты не худой, то тебя не примут в компанию, будут смеяться в школе или в институте, не возьмут на работу. У человека падает самооценка.

В наше время и так хватает стрессов из-за войны, а сил на спортзал или долгосрочную диету не остается. А чудо-средство для похудения – вот оно, рядом, только купи и принимай.