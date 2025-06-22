"Подходите!" Украинский стрелок-санитар в первом же бою уничтожил более 10 оккупантов

Боец стрелкового батальона Черниговской 158-й отдельной механизированной бригады Сергей Цигулев во время одного боя ликвидировал более десяти оккупантов. Для стрелка-санитара это был первый реальный боевой выход и первый успех.

Видео дня

Бой состоялся на Северо-Слобожанском направлении. Эту историю рассказали на Facebook-странице бригады, а также в Оперативном командовании "Север" .

Отмечается, что на линии боевого соприкосновения стрелки работали во взаимодействии с отдельным штурмовым полком. Батальон получил задание: зайти после штурмовых действий, закрепиться, удерживать позиции, которые только что завоевали штурмовики, и не дать врагу вернуться.

"Ребята отработали четко, без паники, с пониманием ситуации. Один из бойцов заслуживает особого рассказа. Ведь его действия командиры уже приводят в пример", – говорится в сообщении.

В частности, стрелок-санитар Сергей Цигулев занимал позицию, которую враг попытался захватить снова. Когда с той стороны началось движение, то сначала не было понятно, – чья именно группа приближается. Россияне продвигались осторожно, а издалека начали спрашивать: "Ты из такой-то части?".

Украинский воин спокойно ответил: "Да, из нее. Подходите!" Он подпустил оккупантов ближе и только тогда начал действовать: стрелял четко, уверенно и точно. В итоге уничтожил больше десяти захватчиков.

Действия бойца заметили с неба: командиры штурмовых групп держали ситуацию под контролем и обеспечили ему поддержку, поэтому это было четкое взаимодействие защитников.

"В этом суть: когда боец действует, когда он проявляет инициативу – его видят и подставляют плечо. Это не просто отдельная история. Это – начало доверия. Рождение настоящей команды, боевой семьи. Такая характеристика – не пафос. Ведь рядовой боец, стрелок-санитар в ответственный момент сделал больше, чем было написано в его должностной инструкции. И именно такие люди формируют характер подразделения", – отметили в ОК "Север".

После боя командиры штурмового полка сказали Черниговской 158-й бригаде просто и точно: "Ваши ребята – молодцы. Стояли уверенно. Не отказывались. Задание получили – и выполнили".

Поэтому этот бой на Северо-Слобожанском направлении стал первой страницей боевого пути стрелкового батальона. А вместе с ним – и началом славной истории бригады. И хотя впереди еще будет много испытаний, говорят военные, теперь собратья уже знают: эти ребята могут, и держат.

Как сообщал OBOZ.UA, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с псевдонимами "Шустрый", "Казантип" и "Кузя" прошли боевое крещение и помогли восстановить контроль над селом в Донецкой области. Бойцы в течение нескольких месяцев готовились к своему первому боевому выходу в учебном центре и на полигонах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!