Поддержка "равный – равному": тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" провел встречу с защитниками Мариуполя во время реабилитации

Тренер по посттравматическому росту проекта "Сердце Азовстали" Максим Полупанов провел встречу с защитниками Мариуполя, проходящими реабилитацию в медицинском центре "Адонис" в рамках программы "Здоровье" Фонда Рината Ахметова.

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Полупанов пообщался с защитниками о вызовах, с которыми ветераны сталкиваются после возвращения к гражданской жизни, процессе адаптации после ранений и плена, а также о возможностях поддержки, доступных сегодня защитникам Мариуполя.

Особое внимание во время встречи было уделено направлению посттравматического роста. Максим Полупанов рассказал о программах, которые помогают ветеранам не только преодолевать последствия пережитого опыта, но и находить новый смысл, открывать возможности для развития и возвращать контроль над собственной жизнью.

"Посттравматический рост – это о том, как после самых тяжелых испытаний человек может обрести внутренние ресурсы для движения вперед. Важно, чтобы защитники знали: они не остаются один на один со своими трудностями, а могут получить поддержку сообщества, специалистов и собратьев, которые уже прошли этот путь", – отметил Максим Полупанов.

Участники также узнали больше о возможностях, которые предоставляет проект "Сердце Азовстали", в частности о программах лечения, психологической поддержки, обучения, переквалификации, обеспечения жильем и развития ветеранского сообщества.

Программа "Здоровье" Фонда Рината Ахметова обеспечивает защитникам Мариуполя комплексную медицинскую помощь, лечение и реабилитацию. В то же время направление посттравматического роста, которое развивает "Сердце Азовстали", помогает защитникам не только восстанавливать физическое и психологическое здоровье, но и строить новый этап жизни после пережитых испытаний.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: поддержка ветеранов должна быть комплексной и включать не только лечение, но и создание возможностей для самореализации, развития и возвращения к активной жизни.