Поддерживают ли украинцы проведение выборов и за кого бы отдали свой голос: результаты соцопроса

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела компания "SOCIS". В исследовании приняли участие 2000 украинских граждан.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела компания "SOCIS". В исследовании приняли участие 2000 украинских граждан.

Сколько украинцев поддерживают проведение выборов

По результатам социологического опроса, 63,9% граждан считают, что в случае временного прекращения боевых действий в Украине необходимо проводить выборы. Еще 24,9% респондентов убеждены, что этот процесс следует отложить на некоторое время.

Рейтинги кандидатов в первом туре президентских выборов

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, во второй тур, согласно результатам исследования, вышли бы Валерий Залужный и Владимир Зеленский.

В первом туре они получили бы 21,6% и 20,9% голосов соответственно. Однако исследователи фиксируют: до 24,1% выросла доля тех, кто не определился со своим выбором.

Результаты возможного второго тура

Во втором туре, согласно результатам исследования, уверенное преимущество имел бы Валерий Залужный. Его бы поддержали 64,2% избирателей. В то же время за Владимира Зеленского готовы проголосовать 35,8%.

Если же бывший главнокомандующий не участвовал бы в президентской гонке, во второй тур вместе с Владимиром Зеленским, вероятно, вышел бы руководитель ГУР Кирилл Буданов. В такой паре победу одержал бы Буданов с результатом 56,2% против 43,8% у Зеленского.

Если бы опрошенным гражданам пришлось выбирать между действующим президентом Владимиром Зеленским и бывшим главой государства Петром Порошенко, большинство, 67,8% опрошенных, отдали бы голос за первого кандидата.

Действующий глава государства опередил бы и командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. За президента проголосовали бы 59,6%, зато за Андрея Билецкого отдали бы голос 40,4% опрошенных.

Антирейтинг на возможных президентских выборах

Действующий президент имеет самый высокий антирейтинг – 22,2% респондентов заявили, что не поддержали бы его ни при каких обстоятельствах.

Несколько уступает ему бывший президент Украины Петр Порошенко – за него ни в коем случае не отдали бы свой голос 21,8% опрошенных.

Тройку лидеров антирейтинга замыкает нардеп Юрий Бойко с результатом 16,6%.

Электоральные настроения на парламентских выборах

На возможных выборах в Верховную Раду могли бы победить от четырех до семи политических сил, возглавляемых Залужным (29,6%), Зеленским (16,8%), Будановым (10,5%) и Порошенко (8,6%). Еще три партии во главе с Тимошенко, Билецким и Разумковым имеют результаты, близкие к 6%.

Антирейтинг на парламентских выборах

Ни при каких обстоятельствах 24,8% респондентов не отдали бы свой голос за президентскую партию "Слуга народа".

Похожие настроения наблюдаются и в отношении к Оппозиционной платформе "За жизнь" Юрия Бойко и "Европейской солидарности" Петра Порошенко – их бы не поддержали 18,4% и 18,1% опрошенных соответственно.

Кому больше всего доверяют украинцы

Согласно результатам, наибольшим доверием граждан нашего государства пользуются следующие военные лидеры:

бывший главнокомандующий Валерий Залужный , которому доверяют около 76% опрошенных;

, которому доверяют около глава ГУР Кирилл Буданов с рейтингом около 72% ;

с рейтингом около ; командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий – около 54%.

Среди представителей центральной власти больше всего доверяют Владимиру Зеленскому – около 43%.

А среди региональных руководителей – Виталию Киму, главе Николаевской ОГА, Игорю Терехову, городскому голове Харькова и Виталию Кличко, городскому голове Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства объяснял, если Украине и России удастся заключить мирное соглашение об окончании войны, мобилизационный процесс может быть пересмотрен или скорректирован: речь идет как о возможном смягчении призыва, так и о поэтапной демобилизации части военнослужащих. В то же время проведение выборов и референдума возможно, но технические нюансы здесь под вопросом.

Также напомним, Центральная избирательная комиссия приняла постановление о восстановлении Государственного реестра избирателей. Это произошло впервые после полномасштабного вторжения а Арахамия сообщил, что в парламенте формируют рабочую группу, которая должна быстро проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Группа должна выработать подходы к организации избирательного процесса с учетом действующих ограничений по безопасности и законодательства.

