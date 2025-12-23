Впервые за время полномасштабного вторжения: ЦИК возобновила работу Государственного реестра избирателей

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о восстановлении Государственного реестра избирателей. Это произошло впервые после полномасштабного вторжения.

Видео дня

Об этом 23 декабря сообщили в ЦИК. Также это подтвердил глава фракции партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Обновление реестра избирателей

Обновление реестра избирателей является базовым условием проведения любых выборов.

"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие – его актуализации", – отметил парламентарий.

Он пояснил, что война "сильно повлияла на демографические показатели", и это должно быть отражено в реестре.

Что именно восстановлено

Работу Реестра восстановили в той части, которая касается взаимодействия с гражданами и, в частности, предоставляет доступ к электронному сервису "Личный кабинет избирателя".

В ЦИК провели ряд мероприятий по усилению кибербезопасности и защиты персональных данных, а также стабильности функционирования электронных систем.

"ЦИК работает, чтобы максимально защитить данные избирателей и одновременно обеспечить открытость и доступность публичных информационных ресурсов", – рассказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Что предшествовало

Вчера Арахамия сообщил, что в парламенте формируют рабочую группу, которая должна быстро проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Группа должна наработать подходы к организации избирательного процесса с учетом действующих ограничений безопасности и законодательства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, Владимир Путин не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в частности на результат.

В то же время глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины не может быть никаких выборов. По его словам, Россия традиционно объявляет результаты еще до подсчета голосов, что делает невозможным честный избирательный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной избирательной комиссии заявляли, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время. Там добавили, что сейчас "мяч на стороне Верховной Рады".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!