Почти без осадков: синоптики назвали единственный регион, где в воскресенье пройдут дожди

В воскресенье, 14 сентября в Украине будет почти без осадков. Только в одном регионе ожидаются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На остальной территории ожидается переменная облачность.

"Без осадков, только на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман", – прогнозируют синоптики.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°С, на Закарпатье и побережье морей 12-17°С. Днем 20-25°С.

В Киеве и области также синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью 11-13°С, днем 21-23°С.

