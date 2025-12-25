Почему в СССР запрещали колядовать: что пели вместо этого

Советский Союз проводил последовательную политику контроля над культурной и духовной жизнью. Под особым давлением оказались религиозные и народные традиции, которые не вписывались в идеологию государственного атеизма.

Колядки, как элемент рождественского обряда, были объявлены нежелательными. Вместо этого власть пыталась сформировать новые, "правильные" праздничные традиции. OBOZ.UA рассказывает, почему в СССР запрещали колядовать.

Колядки как "идеологическая угроза"

В советской системе колядки трактовались как религиозный пережиток и форма традиционной культуры, противоречащая официальной идеологии. Большинство колядок содержали прямые или опосредованные христианские мотивы – упоминания о рождении Христа, Вифлеемской звезде, ангелах. В рамках политики государственного атеизма любые проявления религиозности подлежали искоренению.

Отдельное внимание власть обращала и на национальный характер колядования. В Украине колядки были носителями языка, локальных традиций и народной памяти. Это не соответствовало курсу на формирование "единого советского народа", поэтому колядование часто клеймили как проявление "буржуазного национализма".

Экономический и социальный аспекты запретов

Обычай колядования предполагал обмен дарами – гостинцами, продуктами, иногда деньгами. В советском дискурсе это расценивалось как проявление частнособственнического мышления и неконтролируемого оборота благ. Подобные практики выходили за рамки разрешенных форм социального взаимодействия, поскольку не находились под контролем государства.

Кроме того, колядование предполагало спонтанные собрания людей, походы от дома к дому, что также вызывало подозрение со стороны властей и местных партийных органов.

Что пели вместо колядок

Вместо рождественских песен советское государство активно внедряло новогоднюю обрядность, лишенную религиозного содержания. Пропагандировались песни о Новом годе, зиме, труде, советских достижениях, детстве и "счастливом будущем". Центральными персонажами праздников стали Дед Мороз и Снегурочка, которые должны были вытеснить библейские образы.

В школах, клубах и домах культуры организовывали "новогодние утренники", концерты и официальные празднования с идеологически правильным репертуаром. Таким образом власть пыталась заменить живую народную традицию контролируемыми формами досуга.

Несмотря на преследования, колядки не исчезли полностью. Традиция передавалась устно, часто втайне, как часть культурной памяти.

