Почему в СССР сушили одежду на морозе: секрет, о котором все забыли

Характерной чертой советских многоэтажек были веревки для сушки белья, расположенные прямо во дворе. Во времена СССР люди выносили туда свое белье, причем делали это как летом, так и в зимние морозы.

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Современной молодежи идея сушить выстиранные вещи на морозе может показаться абсурдной, однако на самом деле этот метод не только работает, но и имеет очевидные преимущества. OBOZ.UA рассказывает, какие именно.

На первый взгляд это действительно кажется странным: мокрые вещи при минусовой температуре замерзают, становятся твердыми, так как же они вообще могут высохнуть? На самом деле вода в таких условиях все равно продолжает испаряться из ткани. Особенно в сухую и ветреную погоду. Поэтому сушка на улице в солнечный и холодный зимний день – это вполне нормально.

Главное преимущество, которое это давало жильцам тесных хрущевок, заключалось в том, что вещи не приобретали затхлого запаха, который часто появляется, когда влажная одежда долго сохнет в теплом помещении. К тому же при сушке на улице влага не попадала в квартиру. Учитывая плохую вентиляцию и слабое отопление советских квартир, это было довольно важным фактором

Этот способ также давал чрезвычайно приятный бонус – после мороза белье часто приобретало особую свежесть. Именно поэтому постельные вещи, полотенца и одежду старались хотя бы время от времени сушить на улице даже зимой. Мороз также может частично подавлять некоторые микроорганизмы, хотя называть такой способ полноценной дезинфекцией не стоит.

Правда, есть важное условие: лучше всего белье сушится на морозе при сухой погоде и ветре. А вот в тумане, при высокой влажности и безветрии такой способ работает значительно хуже. Перечисленные погодные условия почти не имели преимуществ по сравнению с сушкой дома.

Поэтому зимняя сушка белья была не странной советской привычкой, а вполне логичным бытовым приемом. Он позволял получить свежие вещи, не превращая квартиру в сушилку для белья.

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