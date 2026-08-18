Привычки из СССР, которые часто вызывают смех, но помогают сэкономить

По сравнению со временами СССР мы живем в настоящем изобилии – сейчас можно найти и купить что угодно и в любой момент. Поэтому навязчивое желание чем-то запастись и на чем-то сэкономить многим кажется смешным.

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Тем не менее, те люди, которые пережили советский дефицит, все же вынесли из тех тяжелых времен несколько привычек, которые действительно помогают сократить расходы. Какие бытовые лайфхаки, родом из Союза, могут быть полезны и сегодня, разбирался OBOZ.UA.

Повторно использовать упаковку

Хранить пакеты, пластиковые контейнеры, стаканчики и стеклянные банки, а затем использовать их повторно – сегодня это может выглядеть как чрезмерная бережливость. Но на мелочах действительно можно сэкономить. Банки становятся емкостями для круп или домашних заготовок, контейнеры – посудой для хранения еды, а пакеты можно использовать для покупок или хозяйственных нужд. Это не только экономно, но и экологично.

Покупать продукты в больших количествах впрок

Привычка покупать крупы, макароны, сахар, муку и другие продукты сразу в больших количествах тоже уходит корнями во времена, когда дома предпочитали иметь запас. Тогда это делали из-за опасений, что продуктов просто не будет в магазине. А сегодня такой подход может быть выгодным, если речь идет о продуктах с длительным сроком хранения и на них действует скидка. Главное – правильно хранить и запасаться действительно тем, что едят в семье.

Делать домашние заготовки и замораживать продукты на зиму

Заготовка на зиму овощей, ягод, зелени и фруктов – еще одна традиция, которая никуда не исчезла. Домашние огурцы, помидоры, варенье или замороженные сезонные ягоды и зелень позволяют использовать продукты в период, когда они стоят дешевле, а зимой не покупать их по значительно более высокой цене. Особенно это актуально для тех, кто имеет собственный урожай или может приобрести сезонные продукты по оптовым ценам.

Экономить электроэнергию

Выключать свет, выходя из комнаты, не оставлять без надобности включенными телевизор или другую технику и следить за потреблением электроэнергии – привычки, которые многие помнят из своего советского детства. Сегодня к ним можно добавить использование энергосберегающих ламп, отключение приборов, которыми никто не пользуется, и рациональное использование стиральной машины или другой техники. По отдельности каждое такое действие может казаться мелочью, но вместе они влияют на сумму в счете.

Брать еду из дома

Привычка не покупать перекус на работе или в дороге, а брать с собой бутерброд, контейнер с домашней едой или фрукты, сегодня может сэкономить вполне ощутимую сумму. Даже недорогой перекус, если покупать его каждый день, за месяц превращается в значительные расходы. Домашняя еда обычно обходится дешевле, особенно если готовить её из продуктов, которые уже есть дома.

Ходить пешком

Если до нужного места можно добраться за 10-30 минут пешком, совсем не обязательно каждый раз садиться в транспорт. Такая привычка позволяет сэкономить на проезде или топливе, а при регулярном использовании может дать заметный результат за месяц. К тому же короткие пешие маршруты не требуют никаких дополнительных затрат и благотворно влияют на самочувствие.

Ремонтировать вещи, а не сразу покупать новые

В советские времена сломанную вещь далеко не всегда можно было сразу заменить. Обувь подклеивали, мебель чинили, бытовую технику пытались восстановить. Сегодня подход "починить, а не заменить" тоже может быть выгодным – особенно когда речь идет о качественных вещах, ремонт которых обходится значительно дешевле, чем новая покупка.

Покупать хозяйственные товары в больших упаковках

Стиральный порошок, средства для мытья посуды, туалетная бумага, салфетки и другие товары, которыми пользуются постоянно, часто выгоднее покупать в больших упаковках. В пересчете на одну единицу или на одно использование цена может оказаться заметно ниже. Но такая экономия оправдана только в том случае, если товар действительно регулярно используется и его не придется выбрасывать из-за истечения срока годности.

Держать дома запас необходимых вещей

Еще одна привычка – иметь дома определенный запас круп, консервов, спичек, свечей и других предметов первой необходимости. Да, такое запасание может напоминать советское "а вдруг понадобится", но практический смысл в этом есть. Если нужная вещь уже есть дома, не придется покупать ее в спешке по первой попавшейся цене. В то же время запас не обязательно должен превращаться в склад – достаточно нескольких вещей, которыми семья регулярно пользуется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая советская привычка до сих пор портит людям жизнь и как от нее избавиться.

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