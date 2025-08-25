Почему в СССР была пятибалльная система в школе: в чем ее минус

До сих пор, когда мы хотим что-то высоко оценить, говорим "пять баллов". Такое выражение является наследием СССР, в школах которого существовала пятибалльная система оценивания. Но почему она была именно такой и почему в цивилизованных странах ею не пользуются?

Видео дня

В этом вопросе попытался разобраться OBOZ.UA. Оказывается, даже в самом Союзе не все педагоги считали эту пятибалльную систему удачной.

Оценивание знаний учеников по шкале от 1 до 5 ввели в СССР в 1944 году. Единица в ней означала почти полную неготовность школьника к уроку, а пятерка – отлично усвоенный материал. Система казалась простой, понятной и удобной для централизованного управления образованием: несколько уровней, понятная градация, легкая унификация в масштабах огромной страны.

На деле учеников в Союзе оценивали лишь четырьмя из возможных оценок – от 2 до 5. "Единица", которую еще называли "колом", существовала сугубо как формальный минимум и была скорее городской легендой, которая существовала для запугивания школьников.

Такую, по факту четырехбалльную систему уже тогда называли слишком узкой. Подобный подход к оцениванию не позволял адекватно отражать разницу между учениками, которые усвоили материал на минимальном уровне и теми, кто демонстрировал средний или высокий уровень. Например, "троечник" мог знать программу на 30% или на 59% – в обоих случаях получал ту же оценку "3".

Кроме того, пятибалльная система имела выраженный карательный характер. Низкие оценки ("2" и та самая мифическая "единица") трактовались не как индикатор пробелов, а как своеобразный "штраф" за невыполненную норму. Это усиливало акцент на дисциплине и послушании, а не на реальном развитии ребенка. Оценка часто превращалась в инструмент давления, а не обратной связи.

В педагогической среде СССР это не раз обсуждалось, но реформа не происходила из-за консерватизма системы. Только после распада Советского Союза постсоветские страны начали постепенно переходить на другие модели. В большинстве государств внедрили 12-балльную шкалу. В Украине она действует с 2000-2001 учебного года. Пятибалльная система пока осталась только в России. Да и там пытаются расширять ее с помощью оценок "с плюсом" и "с минусом", что опять же свидетельствует о недостатке гибкости.

Отказ от советской пятибалльной системы объясняется прежде всего ее неспособностью отразить реальную динамику обучения и мотивацию школьника. Современные шкалы дают больше градаций, позволяют объективнее оценить прогресс ученика, уменьшить субъективность преподавателя и стимулировать ребенка к развитию, а не только к избеганию "двоек".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о чем мечтали школьники в СССР – сейчас объекты их желаний кажутся чем-то странным и обыденным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.