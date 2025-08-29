Почему в СССР была милиция, а не полиция: объяснение

Жизнь в СССР значительно отличалась от современности во многих аспектах. Политические и социальные тренды того времени определяли устройство общества. Одной из таких особенностей, продержавшейся почти всю историю существования Советского Союза, было название правоохранительного органа — милиция, а не полиция.

Видео дня

Эта разница была не просто лингвистической, а имела символическое и даже идеологическое значение. Замена названия произошла сразу после революционных событий и была намеренным шагом, чтобы подчеркнуть новый характер власти.

Советская милиция

Название "милиция" появилось в 1917 году, сразу после Октябрьской революции, заменив полицию, существовавшую в царской России. Слово "милиция" происходит от латинского militia, что означает "народное ополчение". Такая трактовка полностью соответствовала идеологии тогдашнего советского руководства: рабоче-крестьянская милиция воспринималась как добровольное вооруженное формирование, создаваемое для защиты государства в условиях Гражданской войны.

Зато полиция уже тогда воспринималась как инструмент государственной власти, обеспечивающий ее монополию на применение силы. В контексте строительства социалистического государства, где власть принадлежала народу, такой аппарат был идеологически неприемлем. Руководство страны стремилось создать впечатление, что правопорядок обеспечивается самим народом, а не отдельным репрессивным аппаратом.

Принципиальная разница в символике была понятна для всех. Поэтому даже после завершения Гражданской войны, старое название полиции не было возвращено. Милиция оставалась милицией, хотя ее сущность со временем изменилась и уже не соответствовала первоначальному определению народного ополчения. Впоследствии, правоохранительный орган превратился в полноценную государственную структуру.

Украинская милиция существовала даже после распада СССР. Она продержалась до 2011 года, когда была проведена масштабная реформа. Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, заменивший милицию на полицию. Этот шаг был призван приблизить российские и, соответственно, украинские (пока существовала милиция) правоохранительные органы к мировым стандартам.

С одной стороны, новое название "полиция" более точно отражает современные функции правоохранительных органов как аппарата государственной власти. Оно подчеркивает их профессиональный статус и ответственность перед государством и законом, а не перед абстрактным "народом".

С другой стороны, изменение названия привело к потере той символики, которая была заложена в слово "милиция". Первоначальное идеологическое значение, символизирующее народную власть и защиту, было заменено на более нейтральное и инструментальное. Таким образом, переименование стало не только юридическим, но и культурным и историческим актом.

OBOZ.UA предлагает узнать, за какие проступки советские силовики могли бросить человека за решетку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.