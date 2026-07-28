Почему в овощах и фруктах становится всё меньше витаминов: учёные раскрыли результаты исследования

Учёные отметили, что за последние десятилетия содержание витаминов и минералов во многих овощах, фруктах и зерновых заметно снизилось. По их мнению, одной из главных причин является истощение почв и современные методы интенсивного земледелия, которые ухудшают плодородие.

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В то же время ученые считают, что изменить ситуацию может регенеративное сельское хозяйство. Об этом сообщает The Guardian.

Что влияет на содержание витаминов в урожае

Так, исследование Министерства сельского хозяйства США показало, что за 22 года концентрация витамина С в лимонах сократилась почти на треть, кальция в моркови – более чем на 25%, витамина А в бананах – на 57%, а содержание минералов в пшенице с 1960-х годов уменьшилось примерно на 20–30%.

Исследователи объясняют такую тенденцию различными факторами, однако всё больше внимания уделяют влиянию методов обработки почвы. По мнению специалистов, одним из перспективных решений может стать регенеративное земледелие, направленное на восстановление плодородия почв и природных экосистем.

В исследовании, проведенном Франческой Бркич совместно с Университетом Линкольна, сравнили продукцию с традиционных и регенеративных хозяйств. Результаты показали, что овощи и бобовые, выращенные с использованием регенеративных методов, в некоторых случаях содержали значительно больше полезных веществ.

В частности, уровень железа в капусте кале был выше до 22 раз, селена в сушеном горохе – до 8 раз, а содержание фолиевой кислоты в моркови также оказалось существенно выше.

Исследователи назвали способ сделать пищу более питательной

Бркич отметила, что органическое производство следует рассматривать как минимальный стандарт, тогда как регенеративное земледелие направлено не только на отказ от вредных практик, но и на активное восстановление почв.

Такие хозяйства, по её словам, используют покровные культуры, сочетают растениеводство с выпасом скота и избегают глубокой вспашки и применения большинства пестицидов.

Ученые считают, что именно современные методы интенсивного земледелия могут быть одной из причин обеднения продуктов питательными веществами. Постоянная вспашка и активное использование удобрений, гербицидов и пестицидов наносят ущерб почвенным микроорганизмам, которые помогают растениям усваивать полезные элементы.

Американский геолог Дэвид Монтгомери убежден, что восстановить здоровье почв поможет именно регенеративное земледелие.

К подобным выводам пришли и другие научные исследования. В частности, обзор Ньюкаслского университета показал, что органические продукты содержат больше антиоксидантов, а многолетнее исследование Института бионутриентов показало, что чем лучше состояние и биологическая активность почвы, тем выше питательная ценность выращенной на ней продукции.

Ученые спорят об эффективности этого подхода

В то же время не все научные работы подтверждают преимущества регенеративного или органического земледелия. Обзоры, проведенные в Великобритании, Франции и Стэнфордском университете, показали, что разница в содержании питательных веществ между традиционной и органической продукцией существует, но зачастую она незначительна или нестабильна.

Регенеративное земледелие также имеет своих критиков. Специалисты отмечают, что такие методы требуют большего объема ручного труда, могут быть менее экономически выгодными и не всегда способны обеспечить продовольствием постоянно растущее население планеты.

Несмотря на споры, сторонники этого подхода убеждены, что восстановление здоровья почв способно улучшить не только урожайность и биоразнообразие, но и качество продуктов питания.

По их мнению, даже небольшие изменения в аграрных практиках могут положительно сказаться как на окружающей среде, так и на здоровье людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам ученых, ключевую роль играет не отдельный продукт, а разнообразие ежедневного меню. Такой подход помогает организму получать полный комплекс необходимых питательных веществ и поддерживать нормальную работу всех систем.

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