Почему советские будильники снова стали популярными: есть веская причина

Еще недавно отдельный будильник казался совершенно ненужной вещью. Зачем ставить на тумбочку механические часы, если смартфон может разбудить в нужное время, показать погоду, новости и десятки других вещей?

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Однако именно эта универсальность телефонов постепенно стала их недостатком. На фоне усталости от постоянных уведомлений и социальных сетей интерес к простым аналоговым устройствам снова растет. Часть покупателей привлекают даже старые советские модели. OBOZ.UA рассказывает, почему люди всё чаще возвращаются к классическим будильникам.

Почему обычный будильник снова нужен

Проблема смартфона заключается не в том, что он плохо будит. Наоборот, с этой задачей современный телефон справляется отлично. Но после выключения сигнала на экране сразу появляются сообщения, письма, новости и уведомления из социальных сетей.

В результате обычная проверка времени утром может превратиться в длительное пролистывание ленты ещё до того, как человек успел встать с постели.

Подобное происходит и вечером. Телефон оставляют рядом именно из-за будильника, но перед сном возникает желание проверить сообщения или несколько минут посидеть в соцсетях. Эти несколько минут нередко затягиваются значительно дольше.

Обычный будильник позволяет разорвать эту связь. Телефон можно оставить на зарядке подальше от кровати или вообще в другой комнате, не боясь проспать утром.

Есть и научные аргументы в пользу такой привычки. В небольшом исследовании с участием 38 человек половина участников в течение четырёх недель не пользовалась смартфонами за 30 минут до сна. В этой группе люди быстрее засыпали, дольше спали и лучше оценивали качество сна. В то же время авторы подчеркивали, что исследование было небольшим, поэтому его результаты не стоит автоматически распространять на всех.

Чем привлекают старые будильники

Возвращение будильников – часть более широкой тенденции. В 2026 году все более заметным стал интерес молодых людей к устройствам, выполняющим лишь одну или несколько простых функций.

Вместо смартфона, который умеет все сразу, выбирают отдельные фотоаппараты, проигрыватели, старые iPod, кнопочные телефоны, проводные наушники и другую ретротехнику. Одной из причин называют желание хотя бы ненадолго избавиться от бесконечных уведомлений, алгоритмических рекомендаций и необходимости постоянно быть онлайн.

Старые механические будильники обладают ещё одной особенностью – характерным дизайном.

Для поколения, которое пользовалось ими каждый день, такие вещи могут ассоциироваться прежде всего с громким тиканьем и резким звонком по утрам. Более молодые покупатели воспринимают их уже иначе – как винтажный предмет с характером и историей.

Интерес к механическим будильникам вряд ли означает, что люди массово готовы отказаться от смартфонов. Скорее речь идет о желании забрать у телефонов хотя бы часть функций. Особенно это актуально в спальне, где постоянный доступ к сообщениям и соцсетям может мешать отдыху.

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