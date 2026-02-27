Почему всем нужно обязательно есть холодец и из какого мяса получится самый вкусный: ответ эксперта

Домашний холодец – не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое можно готовить из практически любого мяса, а особенно вкусно будет – из куриного мяса, а для того, чтобы холодец хорошо застыл, добавьте хвост или рульку. Не забывайте также добавлять овощи.

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезен мясной холодец, и как правильно его варить.

Чем полезен холодец

"Чистый гидролизованный коллаген. Прямо в кожу не идет, прямо в суставы сразу тоже. Но дает кучу аминокислот, которые тело использует где хочет. В нем есть натуральный глицин, а это снижение кортизола и углубление deep sleep. Уменьшает кортизоловые отеки, успокаивает нервную систему. Поддерживает вторую фазу детокса печени. Также в нем есть пролин и гидроксипролин, это основные аминокислоты коллагена, а также восстанавливают соединительные ткани, выстилки сосудов, кожу. Немножечко содержит минералов из костей – кальций, фосфор", – рассказала эксперт.

Из какого мяса можно готовить холодец

Говядина: для застывания: голяшки (самая нижняя часть с копытцем), хвосты, кости с суставами и жилами. Для мякоти: жилистая вырезка, подбедерок, шея или подреберье.

Свинина

Для застывания: ножки (копытца), рульки, уши, хвосты, пятачки и кожа. Для мякоти: рулька или лопатка (но сама по себе мякоть без костей не даст застывания).

Птица (курица, индейка):

Для застывания: лапки, крылья, спинки и шеи. Для мякоти: целая тушка, окорочка или грудка (в сочетании с "желейными" частями).

Полезные советы:

Микс мяса: самым вкусным и полезным считается холодец из 2-3 видов мяса (например, говядина + свинина или говядина + птица).

Соотношение: чтобы бульон стал вязким, рекомендуется соблюдать пропорцию мяса и костей 1:1 или даже брать больше костей.

Жирность: не стоит использовать слишком жирное мясо (например, свинину с толстым слоем сала), так как излишек жира мешает застыванию и портит текстуру.

