Почему полотенца становятся колючими и имеют неприятный запах: никогда так не делайте

Смягчитель для белья является неотъемлемой частью стирки для многих. Запах свежести и ощущение мягкости стали почти само собой разумеющимися. Но для полотенец все наоборот – это средство может нанести им больше вреда, чем пользы.

Причина кроется в том, как работает смягчитель для белья. Его задача заключается в нанесении тонкого слоя вещества на волокна ткани, разглаживая и смягчая их. В большинстве одежды это создает приятное ощущение мягкости. Однако в полотенцах этот слой меняет способ работы волокон, пишет OBOZ.UA.

Полотенца изготовлены таким образом, что быстро поглощают влагу. Их структура позволяет им эффективно собирать воду с кожи или рук. Однако, когда смягчитель ткани начинает накапливаться на этих волокнах, их поглощающая способность уменьшается.

Тонкий слой смягчителя ткани буквально покрывает волокна. Это предотвращает быстрое проникновение воды в ткань, и полотенца становятся менее впитывающими. Более того, влага может задерживаться глубоко в материале, из-за чего полотенца сохнут медленнее.

Медленное высыхание создает идеальные условия для бактерий. Вместе с отмершими клетками кожи они создают среду, которая вызывает неприятный запах. Вот почему часто случается, что полотенца начинают пахнуть, даже если их только что постирали.

Проблема также заключается в том, что со временем накапливается смягчитель. С каждой стиркой на волокнах образуется новый слой. Через несколько недель или месяцев полотенца теряют свою впитывающую способность и становятся почти водоотталкивающими. Вместо того, чтобы хорошо поглощать воду, они просто распределяют влагу по вашей коже.

Решение удивительно простое: стирайте полотенца без смягчителя ткани.

Вместо этого, вы можете время от времени использовать стакан белого уксуса, который добавляется в отделение для смягчителя ткани. Уксус помогает расщеплять остатки смягчителя ткани и моющего средства, одновременно смягчая воду и препятствуя росту бактерий. Он не закупоривает волокна, поэтому полотенца сохраняют свою впитывающую способность.

Как только вы откажетесь от смягчителя для белья, вы быстро заметите разницу. Ваши полотенца не только будут лучше пахнуть, но и снова будут выполнять свою основную функцию – поглощать воду, как настоящее полотенце.

