Почему на капусте нет кочанов: как спасти урожай

Капуста относится к культурам, активно потребляющим питательные вещества, поэтому без регулярной подкормки в течение всего сезона рассчитывать на щедрый урожай сложно. Особенно важно обеспечивать растения питательными веществами в период формирования кочанов.

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Как пишет издание "На пенсии", правильно подобранные удобрения помогают укрепить корневую систему капусты и обеспечить полноценное развитие. И вот чем можно подкормить овощ в разгар сезона, чтобы получить оптимальные результаты.

Настой навоза с добавлением золы

Для приготовления такого удобрения нужно взять два стакана жидкого навоза, развести их в ведре воды и добавить около 40 граммов древесной золы. Все тщательно перемешивают и оставляют настаиваться примерно на три дня. Перед внесением грядки сначала увлажняют обычной водой, после чего под каждое растение выливают примерно по стакану готового раствора.

Дрожжевая подкормка с вареньем

Еще один эффективный вариант – использование дрожжевого настоя, который стимулирует активный рост растений. Для этого пол-литровую банку любого варенья растворяют в ведре воды, добавляют 100 граммов дрожжей и оставляют в теплом месте для брожения. Перед применением концентрат обязательно разбавляют: примерно 250 мл настоя на ведро воды. Полученным раствором подкармливают капусту у корня.

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