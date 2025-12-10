Почему лето-1972 называют самым страшным в истории СССР: что случилось

В 1972 году на европейскую часть Советского Союза свалилось нечто большее, чем просто жара – настоящая климатическая катастрофа, длившаяся почти два месяца. Температура превышала +40 °C, дожди практически исчезли, а небо затянуло густым едким дымом от тысяч пожаров.

Десятки регионов оказались под колпаком смога, от которого не было спасения даже в квартирах. Тысячи людей боролись с огнем, а государство впервые вынуждено было продать сотни тонн золота, чтобы прокормить страну.

Эта история до сих пор остается одной из самых трагических страниц советской истории.

Как небо "закрыло" целую страну

Все началось с атмосферного явления, которое метеорологи называют блокирующим антициклоном. С середины июля гигантская область высокого давления зависла над центром и севером России, словно крышка на кастрюле. Она отрезала доступ влажных атлантических воздушных масс, превратив огромную территорию в адскую духовку.

В Москве столбик термометра поднялся до +38 °C, в ряде областей фиксировали более +40 °C, а осадков за полтора месяца выпало в десять раз меньше нормы. Засуха охватила и Украину, Поволжье, Урал, части Казахстана.

Три месяца адского дыма

Сухая трава и торфяники вспыхивали мгновенно. За несколько дней пожары охватили 17 регионов, уничтожив почти 2 миллиона гектаров леса – больше, чем за предыдущие десять лет вместе взятые. Особенно опасными оказались торфяные пожары: тление шло под землей, и тушить его было почти невозможно.

Москва и Подмосковье, в частности, три месяца жили в густом душном смоге – дышать на улице было труднее, чем в сильный мороз. Люди заклеивали окна мокрыми простынями, а астматики и люди с сердечными болезнями массово попадали в больницы.

Золото, проданное ради хлеба

На борьбу с огнем бросили всю страну: более 360 тысяч человек, тысячи единиц техники, даже армейские подразделения. Работали по 18-20 часов в сутки, но стихия часто побеждала.

Торфяники окончательно погасли лишь в конце сентября, когда неожиданно выпал снег.

Урожай зерновых, овощей и винограда был уничтожен на огромных территориях. Чтобы избежать голода, СССР впервые за много лет вынужден был срочно закупить миллионы тонн зерна за границей.

Для этого продали 486 тонн золота из государственных запасов – это стало предвестником будущих экономических проблем.

Здоровье миллионов людей пострадало из-за длительного отравления дымом, а экологические последствия ощущались еще годами. Лето 1972-го показало: даже самая мощная система может оказаться бессильной перед природой.

